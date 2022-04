Sachseln: Neuer Gemeindepräsident heisst Knut Hackbarth-Spichtig

Sachseln Der neue Gemeindepräsident heisst Knut Hackbarth-Spichtig Der 55-jährige CVP/Mitte-Politiker wurde vom Gemeinderat in stiller Wahl gewählt. 13.04.2022, 14.45 Uhr

Gegenkandidaten für das Amt gab es keine. Deshalb konnte der Einwohnergemeinderat Sachseln Knut Hackbarth-Spichtig in stiller Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 als gewählt erklären. Wie die Gemeinde mitteilt, erfolge der Amtsantritt am 1. Juli.

Knut Hackbarth ist der neue Gemeindepräsident von Sachseln. Bild: PD

Der 55-jährige war von der CVP/ Mitte Sachseln für die Nachfolge des Mitte Jahr aus dem Einwohnergemeinderat zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Peter Rohrer (ebenfalls CVP) portiert worden.

Knut Hackbarth-Spichtig lebt laut der Mitteilung seit vielen Jahren in Sachseln und ist Vater von drei erwachsenen Kindern. Nach seinem Lizentiatsabschluss in Betriebswirtschaft begann er seine berufliche Karriere im Bereich der Markt- und Medienforschung. Während der Einführung der Obwaldner Steuerstrategie war er von 2006 bis 2010 als Obwaldner Wirtschaftsförderer tätig. Seit 2014 arbeitet er in diversen Führungspositionen für ein international tätiges Unternehmen in der Kommunikationsbranche mit Büros in Hergiswil, Zürich und Berlin. (nke)