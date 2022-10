Sachseln Dorfladen macht unter neuer Flagge weiter und wartet mit regionalen Waren auf Am Freitag, 14. Oktober, öffnet der Denner in Sachseln unter neuer Führung. Wir blickten bereits diese Woche in den neuen Dorfladen. Marion Wannemacher 13.10.2022, 11.36 Uhr

Kujtim Saliji, der neue Pächter des Denner Sachseln, und seine Mitarbeiterin, Lisbeth von Moos. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

Aus dem Denner Satellit in Sachseln wird ein Denner Partner. Über dem Ladeneingang wird gerade der neue Schriftzug angebracht, Maler frischen die Seitenwand des Hauses auf. Innen präsentiert sich der Dorfladen in nach dem Umbau in völlig neuem Design. Alle Regale sind neu, die Lichtanlagen und die Kassen auch. In fast vier Wochen wurde der Laden für rund 1 Million Franken umgebaut.

Der neue Pächter heisst Kujtim Saliji. Bis zur Eröffnung hat er alle Hände voll zu tun. Er nimmt Waren entgegen und spricht mit seinem Team das Auffüllen der Gestelle ab. Im Personalraum findet eine Schulung statt. Künftig soll jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin den Postschalter bedienen können.

Neuer Pächter führt bereits zwei Läden in Nottwil und Beckenried

Saliji ist in seinem Element. Er führt als Inhaber bereits erfolgreich seit zwölf Jahren in Nottwil und seit sieben Jahren in Beckenried einen Denner Partner. Für sein neues Geschäft in Sachseln hat er sich vor allem eins vorgenommen: «Ich möchte glückliche Kunden und Mitarbeiter haben», erklärt er.

Wichtig ist ihm und Verkaufsleiter Daniel Zgraggen vor allem, «dass die regionale Kompetenz erhalten bleibt», wie es Zgraggen formuliert. So werden die Geschäftsbeziehungen mit allen regionalen Anbietern weitergeführt. Diese werden künftig ihre Ware nach Möglichkeit mit Strichcode liefern müssen. Der Fokus liege ausserdem auf dem Ausbau der Frischeprodukte. Künftig gibt es erweiterte Öffnungszeiten. Der Laden wird von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und am Samstag von 7 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet sein.

Nicht alle im bislang 18-köpfigen Mitarbeiter-Team sind geblieben. Eine Mitarbeiterin ging wie ihr Chef Hans Helfenstein in Pension. Drei weitere, darunter ein Auszubildender, haben sich beruflich anders orientiert. Die Verkaufsleitung zeigt sich offen für neue Lehrverträge, auch gern mit Einheimischen aus Sachseln, wie Daniel Zgraggen betont.

Laden wirkt grösser als vorher

Wie ist die Stimmung im Team? Die Sachslerin Lisbeth von Moos, die seit 16 Jahren im Denner arbeitet, hat bereits vor zehn Jahren einen Umbau im Laden miterlebt. Sie sagt:

«Es ist eine aufregende Zeit. Wir sind offen für Neues. Es ist eine Herausforderung, die man annimmt.»

Für die Neugestaltung des Ladens hat sie nur Lob: «Er ist offen, hell und auf dem neuesten Stand, die Gestelle sind grösser und haben eine andere Farbe, sie wirken edler. Die Frischprodukte kommen anders zur Geltung.»

Kujtim Saliji und Lisbeth von Moos gehen das Sortiment im neuen Denner Partner durch. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 12. Oktober 2022)

Tatsächlich wirkt der Laden beim Rundgang viel grösser als vorher. Gleich beim Eingang finden sich Früchte und Gemüse auf einem zentral angeordneten Stand, in den Gestellen an der Stirnseite Brot und Backwaren. Fleisch- und Wurstprodukte nehmen mehr Raum ein, es gibt regionale Ware. Das Weinangebot ist grösser als früher. Eine Käsevitrine präsentiert das regionale Sortiment.

Saliji zeigt sich begeistert von Obwalden, das er von Ausflügen mit seiner Familie kennt. Der 45-Jährige stammt aus Nordmazedonien, lebt seit fast 30 Jahren in der Schweiz und wohnt mit seiner Frau und zwei erwachsenen Kindern in Nottwil. Mit Hans Helfenstein sei er bereits einmal auf der Fluonalp gewesen. In der ersten Zeit plant der neue Pächter, viel vor Ort zu sein. Zwei seiner Mitarbeiterinnen übernehmen die Stellvertretung. In Beckenried und Nottwil habe er gute Beziehungen aufgebaut. Das hat sich Saliji auch für Sachseln vorgenommen. «Man fragt den anderen, wie es ihm geht, trinkt auch mal einen Kaffee miteinander und ist per Du.»