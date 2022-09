Sachseln: 550 Jahre altes Haus wird in Überbauung integriert

Sachseln Ein 550 Jahre altes Wohnhaus restauriert Am Dorfrand von Sachseln entstand eine neue Überbauung. Dafür mussten zwei alte Häuser abgebrochen werden. Markus Villiger 14.09.2022, 14.30 Uhr

An der Strassenecke Brünig-Allmendstrasse, am Dorfrand von Sachseln, ist im Zusammenspiel von drei neuen Häusern in Holz und einem sanften Umbau eines denkmalgeschützten Hauses eine ansprechende, dörfliche Bebauungsstruktur entstanden. Die drei Neubauten sind vollendet und bereits bezogen. Bis Ende Oktober wird auch der Umbau abgeschlossen sein.