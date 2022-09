Im Museum Bruder Klaus in Sachseln gibt es Zeichnungen zu sehen

Sachseln Eine einzigartige Hommage an die Kunstform der Zeichnung Acht Kunstschaffende zeigen im Museum Bruder Klaus vielfältige Möglichkeiten der stiefmütterlich behandelten Ausdrucksform. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Museum Bruder Klaus werden derzeit vielfältige Zeichnungen ausgestellt. Im Bild: Zeichnungen der Künstlerin Anja Wicki. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 4. September 2022)

«Zeichnen» hiess früher, landauf, landab, ein Schulfach. Die meisten Schülerinnen und Schüler liebten es. Weil es entspannend, kreativ und in Sachen Aufgabenstellungen häufig auch überraschend war. Im Kunstbetrieb verhielt es sich etwas anders. Obschon Zeichnungen und Skizzen seit Jahrtausenden ein künstlerisches Ausdrucksmittel sind und manch grosses Werk damit begann, blieben sie so etwas wie «Aschenbrödel» in der Kulturwelt. Zu Unrecht.