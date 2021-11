Erste Initiative seit 30 Jahren eingereicht

Sachseln Erste Initiative seit 30 Jahren fordert schulergänzende Tagesstrukturen Der Schulrat scheiterte daran: Jetzt kamen 465 Unterschriften für die Initiative für schulergänzende Tagesstrukturen zusammen. Marion Wannemacher 03.11.2021, 14.56 Uhr

Claudia Diller (Zweite von links) übergibt mit anderen Initiantinnen (Annemarie Schnider, ganz links, Eva Morger, Zweite von rechts und Laura Birvé, ganz rechts) die 465 Unterschriften für schulergänzende Tagesstrukturen an Toni Meyer, den Gemeindeschreiber der Gemeindeverwaltung Sachseln.

Marion Wannemacher (Sachseln, 2. November 2021)

30 Jahre ist Gemeindeschreiber Toni Meyer im Amt und es gibt selbst für ihn noch Neues im Alltag. So übergaben ihm am Dienstag um 14 Uhr Claudia Dillier, Eva Morger, Annemarie Schnider und Laura Birvé ein Päckli mit Unterschriften für die Initiative für schulergänzende Tagesstrukturen in Sachseln. Innerhalb eines Monats haben 465 Sachsler und Sachslerinnen die Initiative unterschrieben. Laut Meyer ist dies die erste Initiative in seinen 30 Jahren als Gemeindeschreiber.



Der bestehende Mittagstisch soll mit einer Morgen- und Nachmittagsbetreuung ausgebaut werden. Bislang fehlen in Sachseln Angebote vor und nach der Schule sowie in den Ferien. Der Schulrat war mit einem Konzept für umfassende schulergänzende Tagesstrukturen am Gemeinderat gescheitert.



Der Ball liegt durch die Initiative nun beim Gemeinderat. Dieser kann das Anliegen vor die Gemeindeversammlung bringen oder an der Urne darüber abstimmen lassen. Claudia Dillier äusserte ihre Freude darüber, «dass so viele Menschen die Initiative für wichtig beurteilt haben». Die Unterschriften stammen von Frauen und Männern verschiedener Generationen.