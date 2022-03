Obwalden: Streit um Gebäudeschäden nach dem Stollenbau

Sachseln Haben Bauarbeiten Risse verursacht? Kanton und Grundeigentümer streiten um Entschädigung Die Bauarbeiten hätten Risse verursacht, behaupten die Grundeigentümer. Mit den Sprengarbeiten habe das nichts zu tun, sagt dagegen der Kanton und lehnt Entschädigungen ab. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Baugrube beim Einlaufbauwerk in Sachseln im Sommer 2020. Von hier aus startete der Ausbruch der 90 Meter langen Zielröhre. Bild: PD

Sind durch den Ausbruch der 90 Meter langen Zielröhre beim Einlaufbauwerk des Hochwasserentlastungsstollens in Sachseln Häuser in der Nähe der Baustelle beschädigt worden oder nicht? Über diese Frage streiten sich die Stockwerkeigentümer Belvoir Sachseln mit dem Kanton. Die Eigentümer sind der Meinung, dass sich Risse in ihrer Liegenschaft, die im Frühjahr 2020 erbaut worden war, gebildet hätten. Das sieht man beim Baudepartement anders. In einem Schreiben teilte die Haftpflichtversicherung des Kantons den Stockwerkeigentümern Ende November mit: «Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist eine schadenverursachende Einwirkung der Baustelle nicht nachgewiesen und erscheint auch nicht als plausibel. Die Voraussetzungen für eine Haftung des Kantons Obwalden sind daher nicht erfüllt. Eine Schadenersatzleistung kann daher nicht erfolgen.» Auch andere Liegenschaftsbesitzer (Seehof und Brünigstrasse) erhielten von der Versicherung den gleichen Brief.