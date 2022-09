Sachseln Hamburger und Fajitas sind die Favoriten beim Mittagstisch im «Engel» Seit Januar kommen die Kinder des Mittagstischs Sachseln in den Genuss der gehobenen Küche des Gasthauses Engel. Und bald auch die Schulkinder in Flüeli-Ranft. Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Raphael Wey vom Hotel und Restaurant Engel beim Zubereiten der Kartoffeln für den Mittagstisch. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

Zehn vor elf in der Küche des Gasthauses Engel. Raphael Wey schiebt die Gastro-Geschirre für den Mittagstisch der Schule Sachseln in den Steamer. Goldgelb gebackene Bratkartöffelchen, Kefen in Rahmsosse und Kalbshacksteaks lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Um 9 Uhr hat Wey mit seinen beiden Mitarbeitern begonnen, die Zutaten zu rüsten. Ausserdem bereiten sie die Essen für die Hotel- und Restaurantgäste zu.

Seit Januar kocht Wey, der für seine gehobene Küche bekannt ist, für die Sachsler Schüler und zwar wie fürs Restaurant auch: Alles ist frisch, nichts kommt aus dem Tiefkühler, halt angepasst ans Budget. «Als die Anfrage kam, dachte ich mir, warum nicht? Wir sind ja ohnehin immer da.» Die Menge der Essen sei für ihn und sein Team kein Problem, so der Profi.

«Ob ich für 20 oder 40 Personen Herdöpfel oder panierte Schnitzel zubereite, das ist kein Riesenaufwand.»

Die Favoriten auf dem Menü-Plan der Kinder seien freilich andere als die von Erwachsenen. Das weiss der Vater von zwei Töchtern (7 und 10 Jahre) aus Erfahrung. «Und Kinder mögen das Essen weicher, mit nicht so viel Gewürz und ja, ohne Pfeffer», sagt Raphael Wey. Übrigens bekommen seine Kinder daheim genau das Gleiche aufgetischt wie die Mitschülerinnen und Mitschüler. Und wenn es mal nicht geschmeckt hat, hören das seine Töchter garantiert in der Schule. «Es ruft aber auch schon mal eine Mutter bei mir an und fragt mich nach der Zubereitung eines Gerichts. Oder ein Vater beklagt sich im Scherz, er könne nun nur noch bei mir mit den Kindern essen gehen.»

Mittagstisch ab den Herbstferien auch in Flüeli-Ranft

Aktuell sind von fast fünfhundert Schülern rund 60 für den Mittagstisch angemeldet. Pro Woche werden 80 bis 100 Essen bestellt. Die Zahl der angemeldeten Kinder variieren stark von 20 bis 40 pro Mittagstisch. Nach Angaben von Schulratspräsident Emmanuel Hofer treffen aber noch laufend weitere Anmeldungen ein. Für das Schulhaus in Flüeli-Ranft ist nach den Herbstferien geplant, montags und dienstags einen Mittagstisch anzubieten, angepasst an die Schulzeiten der Kinder aus der Basisstufe. «In der heutigen Zeit muss es ein solches Angebot geben», betont Hofer.

«Dazu hat man als öffentliche Hand eine Verantwortung.»

Seit dem Schuljahr 2014/15 gibt es in Sachseln den Mittagstisch. Die Preise dafür sind je nach Einkommen in Sozialtarife gestaffelt. So kostet beispielsweise beim ersten Kind eine Mahlzeit zwischen 7 und 15 Franken. Kinder mit längerem Schulweg zahlen zwei Franken weniger.

Ruedi Felder, Schwiegervater von Raphael Wey, liefert das Essen für den Mittagstisch Sachseln. Rechts neben ihm Silav Atroshi. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

11.20 Uhr im Mittagstischraum des Schulhauses Mattli. Pascale Amacker deckt die Tische, Silav Atroshi, schält und viertelt Äpfel. Leiterin Regine Zajonc nimmt von Ruedi Felder, dem Schwiegervater von Raphael Wey, die Wärmebehältern in Empfang. Sofort verbreitet sich im Raum der gluschtige Essensduft.

Regine Zajonc (links) und Pascale Amacker geben Essen aus. Bild Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

Den drei Frauen ist es wichtig, dass die Kinder sich hier wohl fühlen. «Die Kinder bringen ihre Stimmungen mit», erzählt Pascale Amacker. «Manche berichten, was ihnen gerade passiert ist, von der Zusage für die Lehrstelle, dem gelungenen Test oder dem ausgefallenen Milchzahn.» Die kleinsten Mittagstischgäste sind fünf Jahre alt. Die Frauen, alle selber Mütter, versuchen, ihnen das Einleben zu erleichtern.

Silav Atroshi, Regine Zajonc und Pascale Amacker führen den Mittagstisch in Sachseln. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

Favoriten von Fajitas bis Älplermagronen

Heute ist Elim Abraham die erste am Buffet. Ihr Lieblingsgericht ist für eine Elfjährige wohl eher ungewöhnlich. «Ich mag Lachs», erzählt sie. Ansonsten seien die Favoriten der Kinder Hamburger zum selber belegen, Fajitas, Älplermagronen, Spaghetti oder Schnitzel, weiss Regine Zajonc. Auf Allergien oder Ernährungsgewohnheiten wird Rücksicht genommen.

Lili (ganz links, von hinten), Kim (mit Mütze) und Kani beim Essen. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

Heute ist Kim spontan dabei, auch das ist möglich. Mit ihren Freundinnen Lili und Kani setzt sie sich an einen Tisch. Alle drei mögen das Essen. «Es ist eine gute Sache, dass es den Mittagstisch gibt», findet Lili. Ohne diesen müsste sich die Oberstüflerin daheim selber versorgen, die Eltern arbeiten beide. Die Kleineren sind schon fertig und spielen mit Playmobil oder schauen Bilderbücher. «Später werden wir bestimmt noch basteln», ist sich Regine Zajonc sicher. Bis zum Schulbeginn am Nachmittag.

Nach dem Essen ist noch Spielen angesagt. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 13. September 2022)

