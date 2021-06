Sachseln Jungfischer werfen ihre Ruten aus Der Fischereiverein Obwalden hat Neulinge in die Geheimnisse des Angelns eingeführt. Ruedi Wechsler 06.06.2021, 20.33 Uhr

Instruktor Urs von Flüe beobachtet die Jungfischer bei ihren ersten Angelversuchen. Bild: Ruedi Wechsler (Sachseln, 5. Juni 2021)

Kursleiter Cyrill Ettlin legt den Fokus beim Jungfischerkurs auf den fachgerechten Umgang mit der Fischerrute und der Betäubung des Fangs. «Das Auswerfen des Köders mit der Rute muss geübt werden. Die Vorschriften und die Masse der verschiedenen Fischarten gilt es einzuhalten», erzählt der Informatiker. Am vergangenen Samstag lernen die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Sachseln am Ufer des Sarnersees die verschiedenen Fischarten wie Brachsen, Seeforelle, Äsche, Rötel, Schleie, Zander, Egli oder Hecht kennen. Cyrill Ettlin schwärmt von der hervorragenden Wasserqualität in den Obwaldner Gewässern. Er sagt dazu: «Sie ist fast zu gut für die Fische und vermindert das Wachstum wegen fehlenden Planktons.»

Mit Maden als Köder versucht der zehnjährige Sandro aus Sarnen die Fische anzulocken. Voller Anspannung harrt er nun der Dinge und sagt: «Mami hat meinen Vater und mich für den Kurs angemeldet. Die Ruhe am See gefällt mir besonders gut. Mein bisher grösster Fang war eine Rotfeder mit 24 Zentimetern, die ich aber wieder freiliess.»

Instruktor sorgt für Entwirrung

Ramona Degelo aus Giswil hat in Neuseeland schon einmal einen Barrakuda gefangen. Bis heute habe sie mit der Fischerei eigentlich nicht viel zu tun gehabt. «Ich habe am Kurs schon viel gelernt – zum Beispiel über die Gesetzgebung, über die Anatomie und das fachgerechte Ausnehmen des Fisches.» Vorstandsmitglied Urs von Flüe instruiert den achtjährigen Hannes aus Wilen beim Auswerfen des Köders. Nach mehreren Versuchen ist der orangene Zapfen einige Meter vom Ufer entfernt gut sichtbar. Einige neugierige Eglifische nähern sich dem Köder, ohne aber wirklich anzubeissen. Bald einmal verheddert sich die Schnur in der Rolle. Glücklicherweise steht da Instruktor Urs von Flüe gleich nebenan und entwirrt das Ganze.

Hannes findet den Blick über den See und das Ausruhen am Gewässer ganz speziell. Für Instruktor von Flüe steht am heutigen Tag nicht der Fang im Vordergrund, sondern das Handling mit der Rute. «Zuerst müssen alle Angler mit dem Gerät klarkommen. Die Handgriffe müssen sitzen und beim Auswerfen gilt es, auf die nebenstehenden Personen zu achten und darauf, dass sich die Schnur nirgends verfängt.» Den Teilnehmern zeigt von Flüe die unzähligen Köder mit den vielfältigen Gummifischen. Mit einem dieser kleinen Attrappen erlebte von Flüe letzten Herbst auf der Frutt eines seiner Fischer-Highlights: «Ich zog eine Kanadische Seeforelle mit einer Länge von 86 Zentimetern aus dem Melchsee», erzählt er nicht ohne Stolz.

Solche Highlights sind an diesem Samstag zwar nicht möglich. Bestimmt erinnern sich die Kursteilnehmer aber dennoch gerne an diesen spannenden Tag. Mit der nötigen Geduld sollte ein «Petriheil» nicht mehr fern sein.