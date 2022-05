Sachseln: Kernfahrbahn auf Brünigstrasse bleibt

Sachseln Nach Testphase: Die Kernfahrbahn auf der Brünigstrasse wird beibehalten Den einjährigen Versuch der Kernfahrbahn beurteilen Kanton und Gemeinde als positiv. Der VCS sieht dies anders. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.00 Uhr

Die Kernfahrbahn auf der Brünigstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Sachseln, 20. April 2021)

Mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, realisierten Kanton und Gemeinde im April 2021 auf der Brünigstrasse durch Sachseln gemeinsam einen einjährigen Versuch mit einer Kernfahrbahn. Mit der als Sofortmassnahme geplanten Kernfahrbahn wollten sie die vermehrt auftretenden Konfliktsituationen zwischen Velofahrenden auf dem Trottoir und Fussgängern vermeiden und Unfälle von einmündenden Autos mit Velofahrenden auf dem Trottoir verhindern. Hierfür wurde den Velofahrenden ein markierter Teil der Fahrbahn zur Verfügung gestellt, welcher auch gefährliche Überholmanöver durch Automobilisten reduzieren soll. Auf jeder Strassenseite wurde ein 1,5 Meter breiter Velostreifen markiert (gelb gestrichelt) und die bestehende Mittellinie entfernt. Im Dorfkern (Chuemattstrasse bis Seestrasse) ist die Kernfahrbahn unterbrochen, weil die Strasse zu wenig breit ist.

Am südlichen Ende der Kernfahrbahn entstand bei der Stucklistrasse eine Querungshilfe für Velofahrende, ebenso beim Feuerwehrlokal für Schülerinnen und Schüler, die aus Richtung Sachseln Richtung Schulhaus Mattli mit dem Velo unterwegs sind.

Kernfahrbahn gemäss Monitoring akzeptiert

Ein Monitoring durch Verkehrsexperten begleitete den einjährigen Versuch. Sie erfassten die Situation vor der Umstellung und beobachteten das Verhalten aller Verkehrsteilnehmenden in anonymisierter Form während des Versuchs. Dazu gehörten auch Befragungen und die Auswertung der eingegangenen Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Eine Auswertung der Daten hat ergeben, dass sich sowohl die objektiv messbare Verkehrssicherheit als auch das subjektive Sicherheitsempfinden verbessert haben, wie Kanton und Gemeinde in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben. Ausserdem hätten sowohl die Experten wie auch die Verkehrs- und Sicherheitspolizei beobachtet, dass sich Auto- und Velofahrende nach kurzer Umstellungszeit grossmehrheitlich gut an die neuen Verkehrsregeln der Kernfahrbahn halten würden. Deshalb hätten sich Kanton und Einwohnergemeinde Sachseln entschlossen, die Kernfahrbahn beizubehalten.

Eine ganzheitliche Betrachtung, wie sie der kantonale Richtplan 2019 mit der siedlungsverträglichen Gestaltung der Ortsdurchfahrten fordert, ist bereits im aktuellen Bauprogramm Kantonsstrassen 2022–2027 für die Brünigstrasse in Sachseln vorgesehen. Hierfür werden Gemeinde und Kanton wie bereits in Sarnen und Kerns in einem ersten Schritt ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeiten. Dieses zeigt den Handlungsbedarf auf und leitet daraus die notwendigen Massnahmen ab. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept bezieht dabei auch anstehende Sanierungen der Beläge und Werkleitungen mit ein. Der Projektstart ist 2023/24 vorgesehen.

Eltern von Schulkindern waren kritisch

Bei Kernfahrbahnen dürfen auch unter zwölfjährige Kinder nicht mehr auf dem Trottoir fahren. Das führte zu Beginn des einjährigen Versuchs zu Kritik bei Eltern. Sie fanden den Velostreifen der Kernfahrbahn für jüngere Schülerinnen und Schüler zu gefährlich, für die aber wegen des teils langen Schulwegs ein Fussmarsch keine Alternative wäre. Gemeindepräsident Peter Rohrer zieht eine positive Bilanz zur Kernfahrbahn, auch aus Sicht der Sicherheit.

Peter Rohrer. Bild: PD

«Auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler haben sich schnell an die Kernfahrbahn gewöhnt, wie wir auch von zahlreichen positiven Rückmeldungen von Eltern wissen. Auch die Autofahrer verhalten sich korrekt, Unfälle hat es bis jetzt keine gegeben.»

Für Velofahrende und Fussgänger sei die Sicherheit so erhöht worden, da sie sich auf dem Trottoir nicht mehr in die Quere kämen.

Die Sektion Ob- und Nidwalden des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) befürwortete damals den Kernfahrbahnversuch. Denn für Velofahrer und Fussgänger sei die Situation in Sachseln nicht zufriedenstellend. Weiter sollten Trottoirs entweder konsequent für Fussgänger reserviert oder genügend breit sein, um als normgerechte Rad- und Gehwege zu dienen. Nun, gut ein Jahr später, zieht Sektionspräsident Daniel Daucourt eine gemischte Bilanz:

«Die Kernfahrbahn ist insbesondere für jüngere Velofahrer nicht unproblematisch.»

Seiner Ansicht nach muss eine Verkehrsberuhigung stattfinden, müssten also Tempo-30- oder gar Begegnungszonen (Tempo 20) eingerichtet werden. «Innerorts setzen sich diese durch und sind für Velofahrer, ohne separate Radstreifen, sicherer. Auch wäre zudem Velofahren auf dem Trottoir für jüngere Kinder wieder erlaubt.»

