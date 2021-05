Sachseln Kirchgemeinde denkt über tiefere Steuern nach Die Rechnung 2020 der Kirchgemeinde Sachseln schliesst mit einem Mehrertrag ab. Markus Villiger 16.05.2021, 14.24 Uhr

Die Pfarrkirche Sachseln. Bild: Manuela Jans-Koch (Sachseln, 19.11.2020)

Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Sachseln können zum erfreulichen Abschluss der Jahresrechnung 2020 an der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Mai Stellung nehmen und darüber abstimmen. Statt des erwarteten Mehraufwandes von 2'930 Franken schliesst die Rechnung überraschend mit einem Mehrertrag von knapp 356'000 Franken ab.

Der Ertrag übertrifft mit gut zwei Millionen Franken das Budget um fast 320'000 Franken. Im Vergleich zur Rechnung 2019 erhöht sich der Ertrag um 273'000 Franken. Den Hauptanteil am Ertrag machen die Steuereinnahmen mit rund 1,8 Millionen Franken aus. Der Steuerertrag erhöht sich 2020 um gut 207'000 Franken (plus 13 Prozent) gegenüber dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr nimmt er um rund 170'000 Franken (plus 10,4 Prozent) zu.

Der Aufwand fällt mit rund 1,7 Millionen Franken um etwa 39'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr verringert er sich um 82'600 Franken (minus 4,68 Prozent).

Somit resultiert ein Cashflow von 355'623 Franken gegenüber dem vorgesehenen Cashflow von Minus 2930 Franken. Im Vergleich zu 2019 erhöht sich dieser um 127'422 Franken (plus 55,8 Prozent).

Da keine Abschreibungen mehr zu tätigen sind, wird der Mehrertrag von rund 356'000 Franken dem kumulierten Bilanzüberschuss der Kirchgemeinde zugerechnet. Dieser beträgt per Ende Dezember 2020 rund 1,13 Millionen Franken.

Die Verantwortlichen der Kirchgemeinde Sachseln erwähnen, dass mehrere Faktoren zu diesem guten Ergebnis beitrugen. So ist beispielsweise bei den juristischen Personen im vergangenen Jahr eine einmalige Zahlung von 159'000 Franken zu verbuchen. Die Grundstückgewinnsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 70'000 Franken. Eine private Stiftung beteiligt sich mit Beiträgen von insgesamt 75'000 Franken an den Projekten Turmhelme Flüeli-Kapelle und der Innenrestaurierung der Katharinenkapelle. Die Coronapandemie führte zu Einsparungen in vielen Bereichen.

Nach mehreren aufeinanderfolgenden sehr guten Ergebnissen beschäftigt sich der Kirchgemeinderat im Hinblick auf das Budget 2022 mit dem Gedanken eines Steuerrabatts oder einer Steuersenkung. Er hatte diese Möglichkeit bereits für 2021 beim Rechtsdienst des Kantons abklären lassen. Der Kirchgemeinderat will die Entwicklung der Zahlen im Pandemiejahr 2021 sorgfältig verfolgen und zu gegebener Zeit informieren.

Kirchgemeindeversammlung: Mittwoch, 26. Mai im Anschluss an die Versammlung der Einwohnergemeinde im Gemeindesaal Mattli.