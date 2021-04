Sachseln Kunstausstellung im Strandbad: Jetzt gibt es 13 Wunderkammern zu entdecken Normalerweise dienen die historischen Badehüsli in der Badi Sachseln zum Umziehen. Ab Ostern werden sie zu Ausstellungsräumen für 16 Künstler aus dem Dorf. Marion Wannemacher 01.04.2021, 05.00 Uhr

An der Badi Sachseln wird geschafft. Adrian Hossli testet Nebelmaschine und Beleuchtung in einer Kabine, Andrea Küttel arrangiert ihre Bilder in einer anderen, Pächter Marcel Moser befestigt Plakate mit dem Akkuschrauber. Hier geht es nicht um eine vorverlegte Badesaison. Ab Karfreitag dienen die historischen Badehüsli als Räume für eine Ausstellung. «Garderobe 1–13» lautet deren Name.



Ausstellung «Garderobe 1–13» vorne, von links: Izedin Arnautovic, Andrea Küttel, Reto Odermatt, Adrian Hossli, Geri Dillier, Maya Reinhard. Bilder: Marion Wannemacher (Sachseln, 27. März 2021)

Die Idee dazu ist so einfach wie genial und kam von Bildhauer Reto Odermatt aus Flüeli-Ranft. Sie stiess bei der Kulturkommission Sachseln, die als Träger fungiert, sofort auf Begeisterung. «Ich hatte schon immer den Eindruck, wenn ich in die Badi gegangen bin und die schöne Anlage gesehen habe: ‹Was man hier alles machen könnte...›», schwärmt Odermatt.



Die Freude bei den Künstlern auf die Ausstellung ist riesig



Viel Zeit zum Vorbereiten gab es nicht, im Januar wurde aus der Idee ein Projekt mit aller Planungsunsicherheit, die Corona in diesen Zeiten so mit sich bringt. «Durch die Entscheidung des BAG in der vergangenen Woche konnten wir nun die Zusage machen und freuen uns riesig», so der 43-Jährige. «Die einzige Herausforderung war Corona, der Rest ist reine Freude.»



Auf seine Einladungen habe er ein gutes Feedback erhalten, erzählt er. 16 Kunstschaffende aus Sachseln oder mit Bezug zum Dorf sind nun dabei. Darunter sind unter anderem Maler wie Urs Halter, Elisabeth Anderhalden, Kerstin Foors, Bruno Estoppey, Pia Durer und Edi Stöckli, aber auch Videokünstler Moritz Hossli. Im Aussenbereich stellen Reto Odermatt, Toni Halter und Thomas Moser ihre Skulpturen aus.

Ausstellung «Garderobe 1–13», Thomas Moser arrangiert seine Skulptur «Auszeit».



Alle seien frei in der Auswahl ihrer Werke gewesen, erzählt Reto Odermatt. «Viele Künstler haben sich aber von der Thematik des Sees inspirieren lassen.» Er selber zeigt sein Werk «Kehrsiten». Der Titel ist auf Mundart so doppeldeutig wie beziehungsreich, denn zum einen stammt das Holz dafür von einer Linde aus dem Nidwaldner Ort Kehrsiten. Und sein Werk lädt zum Betrachten und Bedenken verschiedener Standpunkte ein, zeigt im wahrsten Wortsinn die Kehrseite: Die Rinde befindet sich innen im ausgehöhlten Stamm, das blanke Holz aussen.

Ausstellung «Garderobe 1–13», Bildhauer Reto Odermatt aus Flüeli-Ranft präsentiert im Aussenbereich der Badi seine Installation «Kehrsiten».



13 Kabinen gilt es zu entdecken, wie kleine «Gwunder-Stübli.» Einige waren zum Zeitpunkt des Besuchs bereits eingerichtet. Um das Thema Perspektive geht es in den drei Bildern von Fotograf Izedin Arnautovic. Er zeigt eine 360-Grad-Panorama vom Sarner Aatal mit Drohne aufgenommen, eine Landschaftsaufnahme mit Stanserhorn und Pilatus und das Bild einer mohnähnlichen Kapsel.

Ausstellung «Garderobe 1–13», Fotograf Izedin Arnautovic in «seiner» Garderobe, Nr. 2.

«Bei den Aufnahmen aller drei Bilder war ich auf der Strasse Richtung Gloters», erzählt er. Sie entstanden aus verschiedenen Höhen. «Man kann am gleichen Ort ganz andere Dinge wahrnehmen, manchmal muss man nur die Perspektive verändern.»

Rauch und grünes Licht dringt aus Garderobe 3. Adrian Hossli drapiert ein Stück blauen Tüll auf dem Boden. «Der Schleier der Medusa» heisst der Titel seiner Installation.

Ausstellung «Garderobe 1–13», Adrian Hossli testet die Nebelanlage und den Scheinwerfer in seiner Garderobe.

In einem Text klärt er auf über ihre Bedeutung in der griechischen Mythologie: «Durch ihren Schleier verbirgt sie den Blick in die Zukunft. Sterbliche dürfen nicht wissen, was sich hinter ihrem Schleier in der Zukunft verbirgt.» Diesen zu lüften, bedeute den sicheren Tod, ist da ausserdem zu lesen.



Ganz so dramatisch geht es bei Maya Reinhard nicht zu. Die durchsichtigen Kugeln muten wie Seifenblasen an. «Ich habe den See in die Kabine geholt, erklärt sie. Die Seifenblasen habe ich aus Fischleim und Seewasser selbst hergestellt.»

Ausstellung «Garderobe 1–13», Maya Reinhard mit ihrer Installation «LeichtSinn».

Mit der dazugehörigen Federzeichung ergibt sich ein Gesamtkunstwerk. Sie bildet eine Schönheit ab, deren Gedanken wie Blasen nach oben aufsteigen.



Zum malerisch dekorierten Boudoir umfunktioniert hat Andrea Küttel ihre «Damen-Garderobe». Hier gibt es viel zu sehen. Sie zeigt unzählige Collagen von Frauen, mal sind es ikonenhafte Idole aus den Fünfzigern, mal dralle Schönheiten mit runden Kurven.

Ausstellung «Garderobe 1–13», Andrea Küttel hat Garderobe Nr. 6 zur «Damen-Garderobe» erklärt.

Wortkunst verbindet sich in Geri Dilliers Kabine mit spiegelnden Ansichten der Oberfläche des Sarnersees. Unter den Bildern sind Holzleisten angebracht. Sie entsprechen einem Weg am See. Auf ihnen steht zu lesen: «den See entlang gehen/ den Schritt verlangsamen/verweilen zuweilen/ und dann ohne Hast weiter gehen.»

Ausstellung «Garderobe 1–13», wortkünstlerisch spielt Geri Dillier mit dem Thema See.

Er habe vor allem das Projekt unterstützen wollen und sehe sich weniger als Künstler, erklärt Dillier bescheiden. «Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde die Kunstschaffenden durch die Ausstellung unterstützt und dass man einen öffentlichen Ort mal auf eine ganz andere Art bespielt.»

«Garderobe 1–13», Kunstausstellung Strandbad Sachseln, 2.–18. April. Über Ostern und am Wochenende jeweils 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist gratis.