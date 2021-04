Sachseln Mobile Sauna wird ein Raub der Flammen In der Nacht auf Dienstag ist eine mobile Sauna im Sachsler Kreuzgarten-Quartier vollständig niedergebrannt. Matthias Piazza 06.04.2021, 16.32 Uhr

Von der mobilen Sauna ist kaum noch etwas zu sehen. Bild: PD (Sachseln,

6. April 2021)

Metallgerippe, Pneus und verkohlte Teile liegen auf der Wiese im Sachsler Kreuzgarten-Quartier am Ende der Seestrasse. Es sind Überreste einer mobilen Sauna, die in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag ein Raub der Flammen wurden. «Um kurz nach vier Uhr in der Früh ging bei der Feuerwehr der Anruf ein», sagt auf Nachfrage Martin Kathriner, Leiter der Obwaldner Verkehrs- und Sicherheitspolizei. Die Brandursache werde nun abgeklärt. Personen kamen keine zu Schaden, da sich laut Kathriner zum Zeitpunkt des Brandes niemand mehr im Wagen befand. Die Sauna sei am Ostermontag mehrmals vermietet worden.