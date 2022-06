Sachseln: Gemeindepräsident Knut Hackbart im Porträt

Sachseln Neuer Gemeindepräsident Knut Hackbarth sieht den direkten Seezugang als Alleinstellungsmerkmal Der neue Sachsler Gemeindepräsident Knut Hackbarth skizziert seine Zielsetzungen. Anfang Juli beginnt sein Amt. Markus Villiger Jetzt kommentieren 26.06.2022, 14.02 Uhr

Knut Hackbarth-Spichtig tritt am 1. Juli die Nachfolge von Peter Rohrer als Gemeindepräsident an. Der CVP/Die-Mitte-Politiker wurde in stiller Wahl als Gemeinderat und Gemeindepräsident gewählt. Der 56-Jährige wohnt seit vielen Jahren in Sachseln und ist Vater von drei erwachsenen Kindern. Aufgewachsen ist er in Stansstad als Sohn des langjährigen Spielertrainers des FC Sarnen, Wolfgang Hackbarth. Knut Hackbarth absolvierte 1985 seine Matura am Kollegium St.Fidelis in Stans.

Nach seinem Lizenziatsabschluss in Betriebswirtschaft an der Uni Bern begann er seine berufliche Karriere im Bereich der Markt- und Medienforschung. Während der Einführung der Obwaldner Steuerstrategie war er von 2006 bis 2010 als Obwaldner Wirtschaftsförderer tätig.

Knut Hackbarth (rechts) zeigt dem Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger im Oktober 2021 den geografischen Mittelpunkt der Schweiz. Bild: PD

Seit dem Frühling 2013 arbeitet Knut Hackbarth in verschiedenen Funktionen beim Zürcher Medienbeobachtungsunternehmen Argus Data Insights, welches auch in Berlin ein grosses Tochterunternehmen hat. Bis März 2019 war er für die Integration von Mitarbeitenden bei verschiedenen Firmenübernahmen – je nach Projekt als Geschäftsführer, Abteilungsleiter, oder auch als Verkaufsleiter – meist in Berlin tätig. Seit April 2021 ist der Schwerpunkt seiner Arbeit in der Schweiz, am Hauptsitz in Zürich und in Hergiswil. Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, hat er seit Frühling dieses Jahres sein Arbeitspensum reduziert, was ihm nun in Absprache mit seinem Arbeitgeber die Übernahme des politischen Amtes erlaubt.

Nachdem die erwachsenen Kinder ausgezogen sind und zwei davon ihr Studium im vergangenen Jahr abgeschlossen haben, hat Knut Hackbarth nun die notwendigen Kapazitäten, nach neun Jahren wieder eine grössere Aufgabe ausserhalb seines Berufs anzunehmen. Bis im Jahr 2013 amtierte er als Präsident des Vereins Stanser Musiktage, welcher mit einem Helferteam von rund 600 Freiwilligen in diesen Jahren in den Osterferien ein einwöchiges Weltmusik- und Jazzfestival im Nidwaldner Hauptort auf die Beine stellte. «An diesen Festivals konnten bis zu 25'000 Besucher pro Woche begrüsst werden», sagte Hackbarth.

Seit dem Jahr 2007 arbeitet er im Vorstand des Vereins «erstklassik am Sarnersee» mit. Das kleine, aber feine Festival feierte in diesem Juni seine 15. Ausgabe und verzückt jedes Jahr Klassikfans im Sarneraatal und in Engelberg mit hochklassigen Kammermusikkonzerten.

Er strebt Verbesserung der Infrastruktur an

Angesprochen auf die Zielsetzung als Gemeindepräsident führte Knut Hackbarth aus:

«Meine persönlichen Ziele sind, dass in meiner Amtszeit die in den letzten Jahren mittels Umfragen erhobenen Wünsche der Bevölkerung an ihre Wohngemeinde bestmöglich umgesetzt werden können.»

Dazu gehöre der Erhalt der Wohnqualität im Dorf sowie die Verbesserung der Infrastruktur, beispielsweise bei Verkehr, Bildung, Kultur und Sport. «Ein Alleinstellungsmerkmal Sachselns ist beispielsweise der kilometerlange direkte Seezugang – etwas, was man in der Zentralschweiz in kaum einer Gemeinde mehr geniessen kann», sagt Hackbarth.

«Ein anderes ist die ausgezeichnete Verkehrsanbindung, sei es im öffentlichen Verkehr oder an die A8. Und das mit minimalen Lärmimmissionen.»

Wichtig ist dem künftigen Gemeindepräsidenten auch, dass die im Ort vorhandenen hochqualifizierten Arbeitsplätze bei Unternehmen, wie Maxon, Bio Familia, dem Hotel Paxmontana und anderen Arbeitgebern erhalten oder ausgebaut werden können. «Ein persönliches Anliegen ist mir, dass Sachseln aktiv an der Lösung der aktuellen Energie-Debatte im Kanton mitarbeitet, indem versucht wird, möglichst viel der vor Ort konsumierten Energie unter der Nutzung von Wasser, Sonne, Wind und Wald selbst herzustellen», betonte Hackbarth.

Peter Roher blickt auf seine Höhepunkte zurück

Nach sechs Jahren als Gemeindepräsident von Sachseln tritt Peter Rohrer auf Ende des Amtsjahres zurück. Im Hinblick auf das Erreichen seines siebzigsten Altersjahres wollte er einer neuen Kraft im Gemeinderat Platz machen. Als Quereinsteiger wurde er von allen Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sehr gut unterstützt. Seine Bilanz sieht positiv aus:

«Als Höhepunkt darf man sicher die neuen Schulhäuser Türli und Arni besonders erwähnen. Auch die Feierlichkeiten, 2017 zum 600. Geburtstag und 2022 75 Jahre Heiligsprechung von Bruder Klaus erlebte ich mit grosser Zufriedenheit.»

Mit berechtigter Freude blickt der zurücktretende Gemeindepräsident auch auf den soliden Finanzhaushalt der Einwohnergemeinde Sachseln zurück. Er darf die Gemeinde mit gesunden Finanzen weitergeben, so seine erfreuliche Bilanz.

