Sachseln Stefan Müller wird neuer Chief Technology Officer bei Maxon Ulrich Claessen verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren und geht in den Ruhestand – der bisherige Leiter der Business Unit Mobility Solutions ersetzt ihn. 10.12.2021, 18.14 Uhr

Die Geschäftsleitung der Maxon Gruppe (von links): Martin Zimmermann, Stefan Müller, Eugen Elmiger, Norbert Bitzi und Andreas Richter. Bild: PD

Nach 14 Jahren bei der Maxon Gruppe tritt Ulrich Claessen als Entwicklungsleiter und Chief Technology Officer (CTO) in den Ruhestand. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Sachseln mitteilt, übernimmt Stefan Müller seine Stelle: Er wird neuer Chief Technology Officer und tritt die Position am 1. Januar an.