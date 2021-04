Sachseln Unbekannte richten über Ostern Schäden an – Polizei sucht Zeugen Betroffen von den Beschädigungen sind vor allem öffentliche WC-Anlagen, das Schulhausareal, der Bahnhof und der Seeweg, wo über die Ostertage rund ein Dutzend Wegleuchten beschädigt wurden. 08.04.2021, 15.41 Uhr

Rund ein Dutzend Wegleuchten entlang des Sachsler Seewegs wurden über die Ostertage aus den Halterungen gerissen. Bild: Kapo Obwalden/PD

(sez) Insbesondere in den vergangenen Wochen hätten sich Sachbeschädigungen in Sachseln gehäuft. Gar von Vandalenakten spricht die Obwaldner Kantonspolizei bei den öffentlichen WC-Anlagen. Dabei werden gemäss Medienmitteilung der Polizei Schmierereien und Sprayereien angebracht oder in den Innenräumen Spiegel, Lavabos und Wände beschädigt. Auch im Bereich des Sachsler Schulhauses nahmen die Sachbeschädigungen in letzter Zeit zu. Mehrfach seien auch abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden.