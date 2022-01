Sarnen 194 Personen laufen für einen guten Zweck Die Freiwilligengruppe Terre des hommes Ob- und Nidwalden organisierte bereits zum 12. Mal ihren Sponsoren-Langlauf im Langis. Dieses Mal wurde eine Rekordsumme gesammelt. 31.01.2022, 17.30 Uhr

Die 194 Läuferinnen und Läufer absolvierten in vier Stunden durchschnittlich 29 Kilometer. Bild: PD

Bereits zum 12. Mal seit 2003 veranstaltete am vergangenen Samstag die Freiwilligengruppe Terre des hommes Ob- und Nidwalden ihren Sponsoren-Langlauf im Langis. Gelaufen wurde wiederum zu Gunsten des von Terre des hommes unterstützten Projekts «La Maison» in Massongex im Unterwallis. In dem Kinderheim werden Kinder vor und nach schwierigen Operationen betreut. Die Teilnehmer konnten zwischen einer 3,3 Kilometer langen Skating-Strecke und einer 2,2 Kilometer langen klassischen Strecke wählen.