Sarnen «Beim Spielen fühle ich mich wohler und freier» – das Theater Rütimattli fiebert seiner Premiere entgegen In der aktuellen Produktion hat das ganze Team alle Hände voll zu tun: Der Freudefaktor ist nach langen Vorbereitungen immer noch gross. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 22.06.2022, 16.00 Uhr

Bunt und wild geht es zu und her in der Komödie vom Theater Rütimattli. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 21. Juni 2022)

Viel Zeit hatten sie nicht, um sich an die Bretter, die die Welt bedeuten, zu gewöhnen. Am Montag hat sich das ganze Produktionsteam vom Theater Rütimattli im Kollegitheater in Sarnen eingerichtet, am Dienstagmorgen kamen nun noch die Spieler, Helferinnen und Betreuer.