Stromverbrauch Beleuchtungskonzept soll Sarnen ins beste Licht rücken Schlecht beleuchtet, zu viel Stromverbrauch und Lichtverschmutzung: Mit einem Konzept will der Gemeinderat dies ändern. Matthias Piazza 20.10.2022

Die Nachtaufnahme des Sarner Dorfzentrums mit einer Drohne vom November 2021. Bild: PD

Die Bestandesaufnahme von Sarnen bei Nacht tönt wenig schmeichelhaft: «Das Erscheinungsbild ist vielerorts dem historischen Dorfkern nicht würdig, Strassen, Fussgängerstreifen, Schaufenster und Gebäude sind unterschiedlich beleuchtet und ergeben so einen willkürlichen Eindruck. Unpräzises Licht führt zu Lichtemissionen und Energieverschwendung, veraltete Technik zu grossem Wartungsaufwand», schreibt das Zürcher Planungsbüro Nachtaktiv GmbH. Wegen der mangelhaften Lichtqualität käme das Sarner Dorfzentrum in den Abendstunden eher schummrig und mit wenig Aufenthaltsqualität daher.

Ein Beleuchtungskonzept, das der Gemeinderat mit Nachtaktiv erarbeitet hat, soll den Obwaldner Hauptort auch nachts ins beste Licht rücken. Mit atmosphärischem Licht und einem rücksichtsvollen Umgang mit Licht und Dunkelheit soll Sarnen ein attraktives nächtliches Dorfzentrum werden. «Mit minimaler Lichtintensität soll dafür gesorgt werden, dass sich die Menschen sicher und wohlfühlen, sich orientieren und die Besonderheit des Ortes erleben können», heisst es im Konzept weiter.

So würde der Sarner Dorfplatz durch das neue Lichtkonzept aussehen. Visualisierung: PD

Auch die Lichtverschmutzung soll reduziert werden, im Interesse von Tieren, Pflanzen aber auch Menschen. Auch soll der Energieverbrauch sinken, auch dank einer neuen Steuerung, mit der das Licht auf die Jahres- und Tageszeit sowie den Wochentag angepasst werden kann. Zudem sollen die Beleuchtung und die Steuerung künftig wartungs- und unterhaltsfreundlicher sein.

Ordnung in den Licht-Wildwuchs

Das Beleuchtungskonzept will auch Ordnung in den Licht-Wildwuchs bringen. So werden verschiedene Kategorien geschaffen wie Dorfplatz, Zentrumszone, Quartierstrassen oder Fussgängerwege. Innerhalb derselben Kategorie sollen die Leuchten gleichhoch sein und dieselbe Lichttemperatur haben. Entlang der Sarneraa und des Landenbergs wird zurückhaltend und naturschonend beleuchtet.

Die St.-Antoni-Kapelle, das historische Museum und die Klostermauer können dezent in ein besseres Licht gerückt, mittels Projektoren und Schablonen exakt beleuchtet werden, um die Lichtverschmutzung für Mensch und Tier auf ein Minimum zu reduzieren, schreibt das Büro weiter.

Gestartet wird bei der Poststrasse

Bei anstehenden Strassensanierungen (insbesondere Post- und Brünigstrasse) will der Gemeinderat das Beleuchtungskonzept bereits umsetzen. Für die Beleuchtung der Fassaden am Dorfplatz und die weiteren Baudenkmäler sind jeweils eigenständige Projekte in Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümern auszuarbeiten.

Eigentlicher Auslöser für das Konzept war die Poststrasse. Diese Strasse zwischen dem historischen Dorfkern und den Grossverteilern wird für 3,25 Millionen Franken umgestaltet und saniert. Bis 2023 wird aus der Strasse eine Begegnungszone mit Tempo 20, mit grossen Flächen für Fussgänger mit Sitzbänken und neuen Bäumen. Dies beschlossen die Sarnerinnen und Sarner an der Gemeindeversammlung am vergangenen November.

Zeit für Austausch drängt noch nicht

«Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch gleich die Beleuchtung modernisieren», sagt auf Anfrage der zuständige Gemeinderat Raphael Disler. Er geht von Kosten von 25'000 Franken für die zehn Leuchtkörper aus, die im bewilligten Kredit von 3,25 Millionen Franken enthalten sind.

Auch in den anderen Quartieren wolle man die Beleuchtungssanierung mit einer Strassensanierung verbinden. Diese Zeit habe man. «Die meisten Lampen wurden schon vor einigen Jahren auf stromsparende Leuchtdioden umgestellt. Das Sparpotenzial unserer Strassenbeleuchtung ist darum klein», sagt Raphael Disler. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch nicht möglich, Details über die gesamten Kosten und die zeitliche Umsetzung zu nennen.

