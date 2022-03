Sarnen Benediktiner wollen Klosterleben neu entfachen Die Mönche in Sarnen wollen ihr grosses Haus künftig öffnen. Männer, die Freude am klösterlichen Leben haben, sind ihnen willkommen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Das grosse alte Professorenheim soll mit Zimmern für Gäste und Brüder auf Zeit neu ausgestattet werden. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 1. März 2022)

Das markante, hellrote Professorenheim ist nach wie vor das Hauptgebäude des Benediktinerkonvents Abtei Muri-Gries im Obwaldner Hauptort Sarnen. Heute wird das geräumige Haus, wo einst bis zu 50 Mönche gelebt und gearbeitet hatten, nur noch von zwei Ordensleuten und einigen Personen im Hausdienst genutzt und gepflegt. Sozusagen «Hausherren» sind dort der 67-jährige Frater Paul Schneider (Ökonom und Theologe) und der 58-jährige Pater Benedikt Staubli (Theologe und Seelsorger). In den letzten Jahren wurden in Obwalden immer wieder Gerüchte in Umlauf gebracht, wonach das Professorenheim vom Kloster Muri-Gries, entweder verkauft oder vermietet, jedenfalls aber einer neuen Nutzung zugeführt werden sollte. Keines bewahrheitete sich.

Verkauf ist bis auf weiteres kein Thema

Nun spricht Ökonom Paul Schneider Klartext. Er sagt: «Ein Verkauf oder eine Verpachtung der uns verbleibenden Bauten sind in den nächsten Jahren kein Thema». Ganz im Gegenteil: Der benediktinische Geist solle bestehen bleiben. «Wir verfolgen mittelfristig das Ziel, hier das klösterliche, benediktinische Leben neu zu entfachen und langfristig möchten wir es etablieren.» Wie aber kann dies möglich sein, wo man doch weiss, wie schwer es Klöstern heutzutage fällt, auf traditionelle Weise Nachwuchs zu generieren?

«Wir leben heute in einer Welt, in der junge Leute kaum bereit sind, sich mit Haut und Haar lebenslänglich an eine klösterliche Lebensweise zu binden.»

Dennoch strahlt er Zuversicht aus. Bei einigen Leuten, die eine Berufsausbildung abgeschlossen und ihre Erfahrungen gemacht hätten, würde im Verlauf der Zeit das Interesse für ein spirituelles Leben wachsen. An solche möchte man sich wenden. Recht konkret und einladend ist es auf der Website formuliert: «Bei uns Mönchen können katholische Männer, in Studium und Beruf, mitleben, die an ihrer Tätigkeit Freude haben und diese mit einem klösterlichen Leben verbinden wollen.»

Sie möchten das Sarner Benediktiner Kloster mit Kirche und Professorenheim neu beleben: Frater Paul Schneider (links) und Pater Benedikt Staubli. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 1. März 2022)

Von interessierten Leuten, Jüngeren und Älteren, wird erwartet, dass sie, soweit mit ihrer sonstigen Tätigkeit vereinbar, am benediktinischen Gebets-, Alltags- und Freizeitleben teilnehmen und so zu einer neuen Form der Gemeinschaft beitragen. «Mitleben heisst, dass die Leute bei uns sind, ohne dass sie sich zu irgendetwas gezwungen fühlen müssen, es bestehen keine zeitlichen oder materiellen Vorgaben und Beschränkungen», hält Paul Schneider fest. Doch, wer könnten die Leute sein, die «Kloster auf Zeit» ausprobieren wollen? Paul Schneider zieht da keine engen Grenzen. Er sagt: «Das geht von Theologiestudenten aus Luzern über interessierte Akademiker oder Nichtakademiker bis hin zu Priestern im Ruhestand, die in einem geistlichen Umfeld leben möchten.» Illusorisch sei diese Idee nicht. Bereits gebe es einen Priester im AHV-Alter, der ab Mai ins ehemalige Professorenheim ziehen werde. Weitere Interessenten wollten sich die Sache demnächst genauer anschauen.

«Wir wollen kein Hotel sein»

«Wir haben ein römisch-katholisch ausgerichtetes Haus, daran ändert sich nichts», ergänzt der Seelsorger Pater Benedikt Staubli. Man lebe nach der Benediktinischen Regel «Ora et Labora» mit Eucharistiefeier, Stundengebet und gemeinsamen Mahlzeiten. Deshalb richte sich das Angebot an zölibatäre Männer und nicht an Familien oder Ehepaare. Man suche auch nicht «den Aussteiger», der wegen eines Burnouts einige Wochen im Kloster verbringen wolle.

«Wir wollen kein verkappter spiritueller Ferienort oder ein Hotel sein, noch hätten wir Kapazitäten als Pflegeheim.»

Das Angebot des Klosters beinhaltet, dass die Leute sich im Professorenheim einmieten können. Schon hat man im Südostflügel auf zwei Stockwerken Wohneinheiten mit je zwei Zimmern und einer Nasszelle auf den neuesten Stand gebracht. Auf eine Küche wurde bewusst verzichtet, da man ja gemeinsam essen möchte. «Wer auswärts arbeitet, verfügt über sein eigenes Vermögen, bezahlt aber eine Miete aus seinem Lohn», sagt Schneider.

Auch Kirche und Seelsorge bleiben

Pater Benedikt Staubli versichert: «Auch die bekannte ‹Kollegikirche› behalten wir in eigenen Händen.» Als geweihter Priester und langjähriger Pfarrer, etwa im Südtirol oder in Boswil AG, verfügt Staubli über eine langjährige Erfahrung als Seelsorger. Man werde in der Kollegikirche, neben Sonntags- und Feiertagsmessen, von Dienstag bis Freitag Morgenmessen anbieten. Auch traditionelle Feiern, wie das Dreikönigswasser, den Blasiussegen oder ein Rorate bei Kerzenlicht, könne er sich vorstellen. Nicht verschliessen möchten die Benediktiner ihre moderne Sarner Kirche für Jodelmessen, Konzerte oder Veranstaltungen, die in den sakralen Raum passen. Neben seiner Tätigkeit in Sarnen hält Pater Benedikt Staubli, wie bis anhin, auch Gottesdienste im Frauenkloster Hermetschwil AG ab. Für Frater Paul und Pater Benedikt ist das «Ora et Labora» mehr als gegeben. Nun freuen sie sich auf freiwillige Mitbrüder.

Hinweis

Interessenten wenden sich an Frater Paul Schneider (OSB) Tel: 041 666 54 66. E-Mail: paulrichardschneider@bluewin.ch

