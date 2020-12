Sarnen Benediktinisches Zentrum erweitert Trägerschaft und ernennt Abt Christian zum Stiftungsratsvorsitzenden Das Benediktinische Zentrum in Sarnen steht und wird von mehreren Schwesterngemeinschaften belebt. Nun übernimmt eine neue Führung. 16.12.2020, 12.33 Uhr

(sez) Die Leitung der Stiftung Ora et Labora als Trägerschaft des Benediktinischen Zentrums Sarnen konstituiert sich neu. Nach erfolgreichem Aufbau des Benediktinischen Zentrums, zu dem nebst den Schwesterngemeinschaften von Melchtal und Wikon auch die Klostergemeinschaft St.Andreas, Sarnen, gehört, beherbergt aktuell 22 Schwestern. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, die Stiftung in die Obhut der Schwesterngemeinschaften und des Klosters Engelberg zu übergeben, teilt die Stiftung am Mittwoch mit. Die neue Leitung entscheide damit künftig über die Ausrichtung und Zukunft des Zentrums. Im Fokus stehe der weitere Ausbau des Zentrums als Ort der Spiritualität, der Wallfahrt, der Begegnung und als Lebensraum für andere Gemeinschaften.