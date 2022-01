Sarnen Cornelia Slattner wird neue Schulrektorin Für die abtretende Rektorin Béa Sager ist eine Nachfolge gefunden worden. 11.01.2022, 12.01 Uhr

Der Einwohnergemeinderat Sarnen hat Cornelia Slattner aus Luzern als neue Rektorin der Schule und Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde gewählt. Die 43-Jährige tritt die Nachfolge von Béa Sager an, welche die Schule Sarnen nach über 15 Jahren per Ende Mai verlassen werde, schreibt der Einwohnergemeinderat in einer Mitteilung. Sager werde sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Der Einwohnergemeinderat dankt ihr für die «sehr gewissenhaft und erfolgreich geleisteten Dienste als Rektorin».

Cornelia Slattner wird neue Rektorin. Bild: PD / Katja Imfeld

Ihre 43-jährige Nachfolgerin Slattner hat an der Universität Fribourg das Studium zur Sekundarlehrerin und an der Landesakademie Weil der Stadt bei Stuttgart die Ausbildung zur Spiel- und Theaterpädagogin abgeschlossen. Vergangenes Jahr hat sie zudem den Master of Advanced Studies in Schulmanagement an der PH Luzern abgeschlossen. Im Weiteren verfügt Cornelia Slattner über ein CAS Informatik- und Kommunikationstechnologien in Schulen und ein CAS Unterrichts- und Schulentwicklung.

Seit 2008 an der Schule Sarnen tätig

Slattner ist bereits seit 2008 an der Schule Sarnen tätig, zuerst als Klassenlehrerin in verschiedenen Schultypen, danach als Schulleiterin der integrierten Orientierungsschule und seit 2018 als Prorektorin und Fachbereichsleiterin in Administration und Support. «Durch ihre guten Kenntnisse der Prozesse und Abläufe ist ein lückenloser Übergang sichergestellt», so der Einwohnergemeinderat weiter. Man freue sich, mit Cornelia Slattner eine «bestens qualifizierte, fachlich versierte und vernetzt denkende Persönlichkeit» als Rektorin der Schule und Mitglied der Gemeindegeschäftsleitung gefunden zu haben. (lur)