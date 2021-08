Sarnen Corona war für sie keine einfache Grippe: Eine 33-jährige Obwaldnerin erzählt von ihren Langzeitfolgen Bis heute leidet Sophie Müller* an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Dabei war sie eine der Ersten, die Covid bekamen. Marion Wannemacher 10.08.2021, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor Sophie Müller* steht ein Cappuccino mit Milchschaum. «Den Geruch von Kaffee kann ich immer noch nicht wahrnehmen, sagt sie etwas traurig. «Dabei mag ich ihn so.» Noch immer ist der Geruchssinn der 33-Jährigen aus Sarnen nicht vollständig zurückgekehrt. Im März vergangenen Jahres, kurz vor dem Lockdown, erkrankte sie als eine der ersten Obwaldner an Corona.

Sophie Müller* leidet noch heute an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung im März 2020.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 9. August 2021)

Bis kurz vor dem Treffen im Restaurant habe sie am Morgen mit sich gerungen, ob sie überhaupt ihre Geschichte erzählen solle. Gross sind Bedenken, in die Schusslinie der Coronadebatte zu kommen. «Mich nimmt die emotionale Diskussion um das Thema Corona sehr mit», sagt sie und ist bereits den Tränen nahe. «Es spaltet die Gesellschaft.» Sophie hat in den vergangenen 16 Monaten viel mitgemacht und ist noch lange nicht wieder da, wo sie vor Corona war.

Sie dachte zunächst an eine normale Grippe

Vor mir sitzt eine natürliche, junge Frau mit sympathischer Ausstrahlung. Früher sei sie sehr aktiv gewesen, gern unter Menschen, mit positiver Lebenseinstellung und viel Freude am Leben, schildert sie sich selber. «In der Freizeit bin ich im Sommer viel Velo im Winter Ski gefahren, gelaufen, ständig unterwegs und hab mich immer wieder im Beruf weitergebildet.»



Als Sophie im März 2020 plötzlich Gliederschmerzen bekam, dachte sie zunächst an eine normale Grippe. Sie arbeitet in einem Beruf mit körperlichem Kontakt. «Eine Woche davor war eine Frau bei mir gewesen, die direkt aus Italien kam. Mir war ein bisschen mulmig und ich fragte sie, in welcher Region sie gewesen sei.» Die Kundin war überzeugt, nicht an Corona erkrankt zu sein. Die angebliche Grippe dauerte lang für Sophie Müller: «Ich lag vier Wochen flach, mit starken Muskelschmerzen und extremer Erschöpfung und Müdigkeit. Plötzlich merkte ich, dass ich nichts mehr riechen konnte.»

Ihre Haus- und eine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin diagnostizierten aufgrund der Symptome Corona. Ein Geruchstest mit zwölf ausgeprägten Düften bestätigte den Verlust des Geruchssinns. Bei Sophies Partner dasselbe. «Bei ihm kehrte der Sinn jedoch nach einem Monat zurück, bei mir nicht», erzählt Sophie.

Psychischer Druck und mangelnde körperliche Belastbarkeit

Von Juni bis Ende November konnte sie wieder mit Mühe 40 Prozent arbeiten gehen. Jetzt kamen die psychischen Belastungen dazu. Sophie hatte ihre Anstellung verloren, weil der Arbeitgeber wegen Corona aufgeben musste. In ihrem freiberuflichen Engagement geriet sie nun erst recht unter Druck. «Man war ständig auf Draht, musste alles den jeweiligen Coronaregeln anpassen und weiterarbeiten», berichtet sie. «Die Arbeit gab mir einerseits Kraft, andererseits merkte ich aber auch, dass ich es körperlich nicht schaffte. Da war so eine Schwere, ich fühlte mich frustriert, emotional erdrückte mich alles.»

Dazu kam plötzlich eine extreme Vergesslichkeit. «Ich konnte mich nicht erinnern, was ich am vergangenen Samstag oder Sonntag gemacht hatte», nennt sie ein Beispiel. «Auch konnte ich mich im Gespräch manchmal gar nicht ausdrücken.» Selbst heute fehlen ihr für diese Phase noch die Worte. Sophie Müller nennt sie «Grauzone». Sie habe Angst bekommen, dass mit ihr nervlich etwas nicht stimme. Medizinische Abklärungen brachten glücklicherweise keine Befunde.

Natürlich sorgten sich Eltern, Freunde und der Partner um sie. Aber auch das gab es: «Eine Freundin sagte mir, ich müsse mich zusammenreissen.» Genau das war es ja, was sie nicht konnte. Bei der Hausärztin fand sie Verständnis. «Ich mag nicht mehr», schilderte Sophie ihr Befinden. «Mir ist alles zu viel.» Sie habe einfach allein sein wollen. Die Ärztin schrieb sie krank, zwei Wochen lang und dann immer weiter. Wochenlang. Bis diesen Sommer.



Eine andere Wohnung in einem ruhigen Viertel musste her

Was half der jungen Frau? «Viel spazieren zu gehen. Meist war ich danach zwar sehr erschöpft, aber es hat mir gutgetan.» Heute habe sie vor allem gelernt, auf den Körper zu hören. «Ruhe ist mir so wichtig geworden», betont sie. Im Sommer sind sie und ihr Partner aus ihrer Wohnung an einer verkehrsreichen Strasse in eine ruhige Gegend gezügelt. «Ich bin extrem lärmempfindlich geworden und hatte den Eindruck, das ganze Haus vibriert durch den Verkehr.»

Heute arbeitet Sophie Müller zu 50 Prozent. In den Ferien war sie gerade mit dem Freund am Atlantik. «Was mich wehmütig stimmte, war, dass ich das Meer nicht riechen konnte. Düfte machen so viel aus.» Es gibt aber auch positive Überraschungen: «Gestern fuhr ich mit dem Velo durchs Dorf und konnte plötzlich riechen, wie jemand etwas Würziges kocht. Da blüht etwas in mir auf», begeistert sie sich.

Sophie Müller kämpft sich ins Leben zurück. «Hässig» werde sie, wenn ihr jemand erzählen wolle, Corona sei nicht mehr als eine schwere Grippe. «Wichtig ist, dass die Menschen erfahren, dass diese Krankheit ihre Auswirkungen haben kann», sagt sie.

* Name der Redaktion bekannt