Senkung des Sarner Steuerfusses: CSP und SP sagen Nein

Sarnen CSP und SP Sarnen sprechen sich gegen Senkung des Steuerfusses aus Am 28. November stimmt die Gemeinde Sarnen über die Senkung des Gemeindesteuerfusses um 0,3 Einheiten ab. Die CSP und die SP hätten einen Steuerrabatt bevorzugt. 12.11.2021, 16.31 Uhr

In Sarnen sollen laut den Parteien keine Senkungen beschlossen werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 14. April 2021)

Vor nur gerade einem Jahr hätten sich die CSP und die SP Sarnen zusammen mit der CVP in einem gemeinsamen Inserat gegen die Einzelinitiative zur Senkung des Steuerfusses in Sarnen stark gemacht. An der damaligen Einschätzung hat sich nichts geändert. Wie die CSP Sarnen und die SP Sarnen in einer Medienmitteilung schreiben, empfehlen sie auch für die kommende kommunale Abstimmung, an welcher die Gemeinde Sarnen über die Senkung des Gemeindesteuerfusses um 0,3 Einheiten abstimmt, ein Nein in die Urne zu legen.