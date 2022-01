Sarnen CVP/Mitte nominiert Kandidierende für Kantonsratswahlen Seit rund einem Jahr hat die CVP/Mitte intensiv nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die Kantonsratswahlen gesucht. Nun wurde sie fündig. 11.01.2022, 18.46 Uhr

Nach einer Führung vom Stiftungsratspräsidenten Hanspeter Kiser durch den Neubau «Schmetterling» fanden sich am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten der Cafeteria der Residenz Am Schärme mehr als 30 Parteimitglieder zum Neujahrsapéro ein.