Rapattack Festival wagt den Spagat

Sarnen Das Rapattack Festival will den Spagat zwischen international und regional finden Ende Juli ist es zum vierten Mal so weit. Das Rapattack Festival auf dem Landenberg will Hip-Hop-Begeisterte nach Obwalden führen. Neu bietet es eine Plattform für Newcomer. Florian Pfister Jetzt kommentieren 28.06.2022, 16.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rapattack Festival auf dem Landenberg in Sarnen findet am 29. und 30. Juli nach drei Jahren wieder statt. Es wird die vierte Austragung des einzigen Hip-Hop-Festivals der Zentralschweiz. Neu bietet das OK drei aufstrebenden nationalen Acts eine explizite Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen. Wie der Veranstalter in einer Medienmitteilung schreibt, heisst dieses neue Format «Rapattack Underrated». Die drei Gruppen erhalten jeweils zwanzig Minuten auf der Hauptbühne, um das Publikum durch ihre individuelle Liveperformance mitzureissen und es für die eigene Musik zu begeistern. Laut dem Rapattack-Team haben die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihres unverwechselbaren Stils mehr Aufmerksamkeit verdient.

Am frühen Samstagabend sorgte Rapstar Manillio vor drei Jahren für gute Stimmung. Bild: Irene Infanger (Sarnen, 27. Juli 2019)

«Wir bieten schon seit dem ersten Jahr aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform», erklärt Präsident Tim Schöpfer auf Anfrage. «Dies geht aber viel besser mit einem eigenen Format. Wir können das Publikum gezielter ansprechen und die Gruppen so besser fördern.» Zwei der Gruppen kommen aus dem Kanton Luzern. So werden auf dem Landenberg die Gruppe mit Shrty, Bill Clark und Slowmo sowie H4R zu hören sein.

Das OK setzt bewusst unter anderem auf lokale Interpreten. «Das passt ins Veranstaltungskonzept», sagt Tim Schöpfer. So bieten auch in diesem Jahr Partnerinnen und Partner aus der Region abwechslungsreiche Speisen an, die vor Ort frisch zubereitet werden. Obwaldner Musikgruppen gibt es dieses Jahr keine. «Es hat sich einfach nicht ergeben», sagt Tim Schöpfer. «Aber das kann durchaus wieder zum Thema werden.»

Auch die Zürcher Sängerin Mercee tritt unter dem Format «Rapattack Underrated» auf. Sie wurde im August 2020 SRF 3 Best Talent. Schon mal eine grosse Auszeichnung, Tim Schöpfer aber sagt: «Bisher hatte sie noch wenig Bühnenpräsenz.» Weshalb das OK ihr diese nun geben will.

Die Headliner für das diesjährige Line-up bilden die deutschen Künstler Reezy, OG Keemo, Kelvyn Colt sowie der Londoner Rapper Ocean Wisdom. Daneben werden neben Tom Hengst aus Deutschland, mit EAZ, Danitsa, Mimiks, Luuk, Danase und Chico Chicago zahlreiche Schweizer Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Sprachregionen das Publikum begeistern. Ein guter Mix zwischen Regionalem und Internationalem, aber auch alle Säulen des Hip-Hops sind erlebbar: Breakdance, MCing, DJing und Graffiti. «Wir wollen uns nicht nur auf New-School- und Old-School-Hip-Hop beschränken», sagt Tim Schöpfer.

«So ist für jeden was dabei.»

Das Programm am Samstagnachmittag wird erneut aus Breakdance und Graffiti zusammengesetzt. Viele Besucherinnen und Besucher geniessen jedes Jahr die Breakdance-Qualifikation für das grosse Finale am Samstagabend und die über 100 Meter lange Graffitiwand. Die Tickets sind im Vorverkauf online auf der Ticketingplattform Ticketino erwerbbar.

Kulturelles Angebot in Obwalden ist ausbaufähig

Dass Sarnen das einzige Hip-Hop-Festival der Zentralschweiz beheimatet, sei keine Selbstverständlichkeit und das Rapattack Festival entwickele sich jährlich weiter. Der Landenberg sei der perfekte Ort, nicht nur, weil alle OK-Mitglieder ursprünglich aus Obwalden stammen.

«Das kulturelle Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene in Obwalden ist noch ausbaufähig. Zudem ist eine Location wie auf dem Landenberg schwer zu finden. An einem derart historischen Ort, unter freiem Himmel und mit wunderbarem Bergpanorama, entsteht ein einmaliges Festivalfeeling.»

Nun soll ein Festivalsommer, wie auch schon im Jahr 2019 gefeiert werden. «Die Leute haben wieder richtig Lust und Freude», sagt Tim Schöpfer. «Es wird eine gute Zeit, ein cooles Festival und vielleicht sieht man Leute wieder, die man lange nicht gesehen hat.»

Auch Comedy auf dem Landenberg Am Donnerstagabend, 28. Juli, findet die Sarner Comedy Night auf dem Landenberg erneut statt, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Auftreten wird das Duo Oropax mit einer einmaligen Sondershow. Der zweite Teil wird der Zürcher Stand-Upper Frank Richter gestalten. Tickets sind im Vorverkauf auf der Website comedysarnen.ch über die Ticketingplattform Ticketino erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen