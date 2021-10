Sarnen Das Restaurant Jordan ist nun verkauft – soll jedoch so weitergeführt werden wie bisher Für die neuen Pächter ist das Restaurant eine Herzensangelegenheit. Der bisherige Besitzer Xaver Haas zeigt sich erleichtert über den Verkauf, ein wenig Wehmut steckt dennoch dahinter. Florian Pfister Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

50 Jahre lang hat Xaver Haas das Restaurant Jordan mit viel Engagement und Herzblut geführt. Vor rund zweieinhalb Jahren hatte er den Entschluss gefasst, den Gasthof zu verkaufen. Nun hat er mit zwei in Sarnen geborenen Obwaldnern passende Nachfolger gefunden.

Der bisherige Besitzer und Wirt Xaver Haas (links) mit dem neuen Pächterpaar Natascha und Patrick Marques. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 26. Oktober 2021)

Die neuen Pächter heissen Patrick und Natascha Marques. Das Restaurant ist Patrick Marques bereits aus seiner Kindheit bekannt. «Als wir gehört haben, dass Xaver aufhören will, waren wir sofort interessiert. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, das Restaurant Jordan weiter zu führen.»

Das Restaurant Jordan bleibt ein Einzelbetrieb

Patrick Marques ist Geschäftsführer bei der Kette «Molini Pizza», welche mehrere Lokale in der Zentralschweiz führt. Er stellt klar: «Wir übernehmen den Jordan als Einzelbetrieb und betreiben ihn autonom.» Ändern will er nichts. Dies lag auch im Interesse von Xaver Haas. Neben dem Restaurant Jordan soll auch die Pizzeria Giordano nebenan genau gleich weitergeführt werden wie bisher. «Dies ist dank der Mitwirkung von Edi Portmann von Gastrocom und Daniel Halter von der Orfida AG Sarnen möglich geworden», sagt Patrick Marques. Das Traditionslokal aufrechtzuerhalten, liegt auch im Interesse der Käufer. Dieser indes will nicht an die Öffentlichkeit treten. Über den Kaufpreis gibt Xaver Haas keine Auskunft.

Patrick Marques wird das gesamte Personal übernehmen. Die Speisekarte, die Webseite und die Telefonnummer bleiben gleich. Unter der Leitung von Xaver Haas wird das Restaurant Jordan noch bis zum 12. Dezember geführt. Bis am 5. Januar 2022 sind Betriebsferien. Reservationen werden auch für das nächste Jahr entgegen genommen. Gutscheine vom Jordan können noch mindestens zwei Jahre eingelöst werden.

Im Dezember führt Xaver Haas sein Restaurant genau seit 50 Jahren. Er erinnert sich noch genau an die Anfangszeiten bei seinem Herzensbetrieb:

«In den 60er- und 70er-Jahren war der Jordan noch fast eine dunkle Räuberhöhle und wurde dann in mehreren Etappen bis zum heutigen gepflegten Restaurant. Ich habe immer wieder etwas investiert.»

Eigentlich hatte Xaver Haas den Beruf als Hochbauzeichner erlernt. Als seine Mutter starb, hatte er noch keine Wirteprüfung und beantragte beim Regierungsrat um Zeit, dass er den bevorstehenden Umbau erledigen und den Wirtekurs ablegen kann. Vor gut 60 Jahren haben seine Eltern mit den noch immer bekannten Poulets angefangen. «Ein paar Jahre später kamen die Saucen hinzu», erzählt Xaver Haas.

Der Entscheid, das Restaurant zu verkaufen, sei ihm nicht leichtgefallen. «Ich bin erleichtert, aber dennoch etwas wehmütig», sagt der 71-Jährige. «50 Jahre im Jordan Gastgeber sein zu dürfen, war eine schöne und intensive Lebenserfahrung. Ich erlebte so viel Glückliches und ebenso viel Schicksal und Leid mit all den Gästen die tagein und tagaus im Jordan verkehrten.»

Konstanz und Flexibilität machen den Jordan aus

«Wir haben das Glück, dass wir vom Jüngsten bis zum Ältesten, vom Arbeiter bis zum Direktor, alle bei uns begrüssen können», erklärt Xaver Haas den Erfolg des Restaurants. Eine Stärke sei in der Konstanz zu finden.

«Im Jordan ist man sicher. Wenn man hingeht, stimmt das Essen.»

Und die Flexibilität ist ihm und auch Patrick Marques wichtig. Es soll auch weiterhin möglich sein, dass grössere Gruppen wie beispielsweise eine Klassenzusammenkunft à la carte auswählen können, und dass diese Gäste einzeln zahlen können.

Wie geht es nun bei Xaver Haas weiter? Er wird Sarnen treu bleiben und sein Zuhause an der Lindenstrasse geniessen. Sein Haus im Hasliberg mit den zu vermietenden Ferienwohnungen wird ihm den Kontakt zu Gästen aufrechterhalten. Die Pflege von Umgebung und Blumen am Haus und die Zeit mit der Schäferhündin Elayza werden ihm sicher viele schöne Stunden bereiten. Auf dem Programm steht auch, die nähere und weitere Umgebung zu erkunden. Xaver Haas sagt: «Langweilig wird es mir nicht.»

