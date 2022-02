53'500 Franken für Obwaldner Sportevent 2022 in Sarnen

Sarnen Der Kanton Obwalden organisiert einen grossen Sportevent im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums von Jugend+Sport Geplant ist ein Anlass für die breite Bevölkerung, wobei Obwaldner Vereine die Möglichkeit erhalten, mit eigenen Ständen mitzuwirken. Für die Organisation des Anlasses stellt der Kanton 53'500 Franken aus dem Swisslos-Fonds zur Verfügung. 03.02.2022, 14.49 Uhr

Im Jahr 2022 feiert das Schweizer Sportförderprogramm Jugend+Sport sein 50-jähriges Bestehen. Die unter dem Kürzel «J+S» bekannte Organisation animiert jedes Jahr Hunderttausende von Kindern und Jugendlichen zu Sport und Bewegung, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Obwalden. Der Regierungsrat beauftragt deshalb das Bildungs- und Kulturdepartement, die vom Bundesamt für Sport angeregten nationalen J+S-Jubiläumstage zu nutzen, um in Sarnen einen Obwaldner Sportevent zu veranstalten. Er stellt für die Organisation und Durchführung Mittel aus dem Swisslos-Fonds im Umfang von 53'500 Franken zur Verfügung, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Der Obwaldner Sportevent findet am Samstag, 17. September, im Seefeld, auf dem Areal zwischen der Dreifachturnhalle und der Hafenbar, statt. Gemäss Regierung erhalten alle Obwaldner Sportvereine die Möglichkeit, entlang einer «Flaniermeile» Stände aufzustellen und dem Publikum Mitmach-Aktivitäten mit Bezug zu ihrer Sportart anzubieten. Am 16. September 2022 sei zudem ein Schulsporttag geplant. Die Schulen im ganzen Kanton seien aufgerufen, sportliche Aktivitäten durchzuführen und mit ihren Schülerinnen und Schülern eine J+S-Jubiläums-Choreografie einzuüben.

Erfahrene J+S-Leiterin übernimmt Projektleitung

Julia Barandun Kälin übernimmt die Projektleitung des Sportanlasses. Bild: PD

Als Projektleiterin des Obwaldner Sportevents hat das Bildungs- und Kulturdepartement die Sport- und Eventmanagerin und diplomierte Tourismusfachfrau Julia Barandun Kälin eingesetzt. Sie wohnt in Engelberg, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Julia Barandun Kälin arbeite in einem Teilzeitpensum an der Sportmittelschule Engelberg und verfüge über Erfahrung in der Organisation von Grossanlässen, so das Bildungs- und Kulturdepartement in seiner Mitteilung. Als ehemalige J+S-Leiterin Kindersport und als aktive J+S-Leiterin eines Engelberger Sportklubs sei sie ausserdem mit den Strukturen der Jugendsportförderung bestens vertraut. (inf)