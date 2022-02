Gemeindepräsident Jürg Berlinger übergibt Zepter an Zunftmeister

Sarnen Der Zunftmeister zeigt, wo der Hammer hängt Der Obwaldner Hauptort wird für einige Tage von einer närrischen Monarchie beherrscht. Regent «Roland 1» hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Primus Camenzind 24.02.2022, 11.15 Uhr

Gemeindepräsident Jürg Berlinger (rechts) übergibt die Insignien der Macht an Zunftmeister Roland 1 (links) in Anwesenheit von dessen Gemahlin Madeleine. Im Hintergrund ist die Guggenmusik Dörfli-Geischter Ramersberg. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 23. Februar 2022)

Jürg Berlinger, Vorsteher des demokratischen Gemeinwesens Sarnen, hatte am Vorabend des Schmutzigen Donnerstags zur «blauen Stunde» die Insignien der Macht dem Zunftmeister der Lälli-Zunft zu übergeben. Der denkwürdige Anlass wurde von den «Büssern» (die Tambourengruppe Obwalden) und der Guggenmusik Dörfli-Geischter Ramersberg würdig umrahmt. Bevor jedoch Zunftmeister Roland 1 das Zepter in Empfang nahm, zitierte der Sarner Gemeindeschreiber Max Rötheli das entsprechende Übernahmeprotokoll. «Die Geschicke über unser Sarnerland, die liegen jetzt allein in Zunftmeisters Hand», steht darin geschrieben. Und weiter: «Halte aber die Zügel in enger Hand und führ das Volk mit viel Verstand.» Stattdessen machte Roland 1 sofort deutlich, wo bis zum Aschermittwoch der Hammer hängt.