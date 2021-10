Sarnen: Ein Betroffener, eine Fachfrau und ein Politiker diskutie

Demenz «Das Herz wird nicht dement»: Richtige Betreuung kann ein Lachen auf die Lippen zaubern Ein Betroffener, eine Fachfrau und ein Politiker diskutierten in Sarnen über das oft tabuisierte Thema Betreuung von Menschen mit Demenz. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

«Der Gemeinderat hat vor drei Jahren beschlossen, Sarnen demenzfreundlich zu machen», sagt die für Soziales und Gesellschaft zuständige Gemeinderätin Manuela von Ah. Mit der Devise «Das Herz wird nicht dement» wurden die Aktionstage Demenz organisiert. «Anhand zahlreicher Aktionen möchten wir die Bevölkerung sensibilisieren und gleichzeitig Betroffenen und Angehörigen Mut machen, dass sie die schon bestehenden Angebote ausprobieren», hält von Ah fest. Um Betroffene – aber ebenso sehr auch um die Betreuenden – ging es in einem von Manuela Bracale äusserst einfühlsam geleiteten Podiumsgespräch.

Gleich zu Beginn liess alt Nationalrat Karl Vogler (Co-Präsident Alzheimer OW/NW) mit erschreckenden Zahlen aufhorchen. «Wir haben in der Schweiz momentan rund 150'000 von der Krankheit Betroffene und auf der andern Seite 450'000 Angehörige, die ebenso darunter leiden», legte er dar. Bis 2040 würden sich die Zahlen verdoppeln. Schon heute generiere Demenz rund 11,4 Milliarden volkswirtschaftliche Kosten. Die Hälfte davon trügen jedoch die Angehörigen, indem sie die Erkrankten zu Hause betreuten. Und Vogler wusste, auch aus eigener Erfahrung, genau: «Irgendwann stossen Ehepartner und Familien an Grenzen.»

Sie redeten über Betreung und Entlastung Demenzkranker: (von links) der betroffene Ernsto Kirchhofer, die Fachfrau Margrit von Wyl und der Politiker Karl Vogler. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 17.10.2021)

Ernesto Kirchhofer: «Ich geriet in ein Burn-out»

Der Lungerer Ernesto Kirchhofer arbeitete noch beim Elektrizitätswerk Luzern, als seine Frau Erika die Diagnose Alzheimer erhielt. «Neun Jahre lang betreute ich sie zu Hause, dazu liess ich mich auch vorzeitig pensionieren», erzählte er. Doch für Kirchhofer wurde dies zu viel. Er erlitt ein Burn-out und musste selbst psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. «Indem ich heute offen darüber spreche, möchte ich andere Leute von Erfahrungen profitieren lassen, die ich gemacht habe», sagte er. Wichtig sei es, Angehörige so zu betreuen, dass man daneben selber noch existieren könne. Jedoch sei es nicht einfach, in einer solchen Situation noch an sich selber zu denken.

Hilfe bekam der Lungerer dann bei monatlichen Gesprächsrunden, die von der Alzheimervereinigung OW/NW in Hergiswil angeboten werden. «Zehn bis zwölf Betroffene hören sich Vorträge an und sprechen miteinander auch über eigene Probleme», sagte Kirchhofer. Eine entscheidende Hilfe aber erhielt er dank der in Kägiswil domizilierten Tagesbetreuung «Vergissmeinnicht» für Menschen mit Demenz.

«Wenn ich meine Frau für einen Tag herbrachte, wusste ich, dass es ihr dort gut geht. Das erlöste mich von den Gewissensbissen, die mich jeweils plagten.»

Margrit von Wyl: «Wir sorgen für Entlastung»

Leiterin der Tagesbetreuung «Vergissmeinnicht» ist die Demenz-Fachfrau Margrit von Wyl. «Wir sind jeweils zu zweit und können bis zu sechs Betroffene pro Tag aufnehmen und so die Angehörigen entlasten», erklärte sie. Man würde sich mit den Demenzerkrankten beschäftigen, mit ihnen Kaffee trinken, Spaziergänge unternehmen oder sich an Blumen erfreuen. «Die Demenzkranken sollen sich wohlfühlen, während sie bei uns sind und uns am Abend mit einem Lachen auf den Lippen verlassen.» Nur so könnte man auch für eine Entspannung und Entlastung bei den Angehörigen sorgen. «Es ist wichtig, dass diese ohne schlechtes Gewissen etwas für sich machen können», sagte von Wyl.

«Wir sehen ihnen jeweils am Abend die Erleichterung förmlich an.»

Ein grosses Problem für die Tagesbetreuung «Vergissmeinnicht» seien allerdings die Kosten, die dabei entstünden. «Es wäre wünschenswert, dass die Politik die Betreuungskosten mindestens teilweise übernimmt», sagt Margrit von Wyl.

Karl Vogler: «Politik muss aktiv werden»

Den Wunsch nach mehr finanzieller Unterstützung für die Betreuung Demenzkranker fordert der frühere Obwaldner Bundesparlamentarier Karl Vogler voll und ganz. «In dieser Hinsicht muss die Schweizer Politik unbedingt aktiver werden. Hier hinken wir den Tatsachen noch immer hinterher», betonte der CSP-Politiker. Es wäre wichtig, so Vogler, dass die Betreuungskosten der Angehörigen auf die eine oder andere Weise abgegolten würden. Das Pro-Argument liege ja auf der Hand.

«Letztendlich ist die Betreuung im familiären Umfeld wesentlich günstiger als die Betreuung in Heimen.»

In dieser wichtigen Zukunftsfrage seien Bund, Kanton und Gemeinden gleichermassen gefordert.

Hinweis: Die Aktionstage Demenz mit Veranstaltungen, Ateliers und Informationen dauern noch bis zum 22. Oktober 2021. Details dazu entnimmt man der Website www.aktionstage-demenz.ch.