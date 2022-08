Sarnen: Zweite Ausgabe des "Landäbärg Unplugged Festival"

Sarnen «Die beiden Tage lassen viel Platz für Unerwartetes» – Festival auf dem Landenberg startet in die zweite Runde Vor drei Jahren zog das «Landäbärg Unplugged Festival» viele Musikfans auf den kleinen Berg ob Sarnen. Nun wird es erneut durchgeführt – auch heuer unter dem Motto «Von hier, für alle». Kristina Gysi 22.08.2022, 14.08 Uhr

Drei Jahre sind seit der letzten Ausgabe des «Landäbärg Unplugged Festivals» vergangen. Nun soll sich der Sarner Heimberg erneut in einen singenden, tanzenden und feiernden Gipfel verwandeln.

Das «Landäbärg Unplugged Festival» wird heuer zum zweiten Mal durchgeführt. Hier ein Bild der letzten Ausgabe vor drei Jahren. Bild: PD

So wird am 26. und 27. August die zweite Ausgabe des Festivals durchgeführt. Und auch heuer bleibt man dem Motto «Von hier, für alle» treu. «Die Künstlerinnen und Künstler stammen aus der Zentralschweiz, die Gastroanbietenden aus Obwalden und die Gäste von überall», schreiben die Veranstaltenden in einer Mitteilung. Mit dieser Philosophie entstehe auf dem Landenberg ein Treffpunkt, wo einzigartige Begegnungen möglich seien und sich alle willkommen fühlen sollen.

«Bei der letzten Ausgabe war ein gemischtes Publikum aus drei Generationen vor Ort», sagt Kommunikationsleiter Patrick Berchtold auf Anfrage. «Das erhoffen wir uns auch in diesem Jahr.» Möglich ist das, denn die Musik, die beim Landäbärg-Festival gespielt wird, ist laut Berchtold bunt gemischt und ziehe deshalb nicht nur junge, sondern auch ältere Menschen an.

Das «Unverstärkte» passe zum Landenberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und genreübergreifendes Musikprogramm auf dem Landenberg, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Angebot reiche von klassischen Klängen über zeitgenössische Schweizer Volksmusik und Indie-Folk bis hin zu A cappella und irischer Folkmusik.

Das Programm Freitag, 26. August Türöffnung: 18 Uhr

Konzerte: ab 20 Uhr

Mit:

Sarah Bowman, Rene Burrell, Michael Leuthold, Antonia Gasser, Linus und Lukas Bircher, Mala Oreen, Sebastian Schwarz, Christian Winiker, Rafael Woll, Dario Zanin, Dana Iova-Koga und aus der Ukraine das Duo Roksana Smirnova und Misha Kalinin Samstag, 27. August Türöffnung: 13.30 Uhr

Konzerte: ab 14 Uhr

Mit:

The Bowmans: 15 und 22.30 Uhr, Bärgbühni

Áed: 17.30 und 20 Uhr, Bärgbühni

Blind Boy de Vita: 21.30 Uhr, Füürbühni

Famm: 19 Uhr, Füürbühni

Ensemble Tammurriata: 15 und 20 Uhr, Bärgbühni

Knopf: 14 Uhr, Füürbühni

Gabriel Nietlispach Pupato: 17.30 und 22.30 Uhr, Bärgbühni

Tätsch Trio: 16.30 Uhr, Füürbühni

Wie es das «Unplugged» im Festival-Namen sagt, wird bei den Auftritten auf elektronische Gitarren, Synthesizer oder ähnliches verzichtet. «Für uns ist wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Musik bieten können», so Berchtold. Laut ihm spielen vor allem geübte Musikerinnen und Musiker ohne Verstärker. Unplugged zu spielen, erfordere viel von den Kunstschaffenden. «Zudem finden wir, dass dieses ‹Unverstärkte› gut zum Ambiente des Landenbergs passt, der an den beiden Tagen in Szene gesetzt wird.»

Besonders gespannt sind die Veranstaltenden auf die musikalischen Darbietungen, denn die Tage hielten einige Überraschungen bereit. So wechseln sich die Künstlerinnen und Künstler auf den beiden selbstgebauten Bühnen ‹Bärgbühni› und ‹Füürbühni› ab oder treten gar gemeinsam auf. «Es kann also sein, dass Bands zusammen spielen, die das vorher noch nie gemacht haben», sagt Berchtold. So könne etwa auch improvisiert werden. Für ihn ist bereits jetzt klar: «Die beiden Tage lassen viel Platz für Unerwartetes.»

Die Band «Simi und Lunzi» bei ihrem Auftritt am «Landäbärg Unplugged Festival» 2019. Bild: PD

Zeigen, was die Umgebung zu bieten hat

Dass der Event anders als letztes Jahr an zwei statt nur ein einem Tag gefeiert wird, hat einen praktischen Grund: «Wir machen vieles selbst, wie eben auch die Bühnen. Uns reut es, das ganze bereits nach einem Abend wieder abzubauen», so Berchtold. Und man hoffe, dass sich das auch lohne, sie zwei Tage stehen zu lassen. «Unser Ziel ist es, den Besuchenden einen kulturellen Mehrwert aus der Region bieten zu können.» Durch die regionalen Künstler und das lokale Verpflegungsangebot soll dies gewährleistet werden. «Freunde aus der Schulzeit oder aus der Nachbarschaft machen zum Beispiel das Essen, das Bier oder den Wein», sagt Berchtold. Und einige der Künstlerinnen und Künstler seien etwa aus Obwalden oder Nidwalden. Auf dem Landenberg könne das alles «gebündelt» und gezeigt werden, was die Umgebung alles zu bieten habe.

Obwohl die Veranstaltenden den Wetterbericht in den nächsten Tagen etwas genauer verfolgen, soll der Event unabhängig von der Witterung durchgeführt werden. Auch der Vorverkauf habe bereits erfolgreich gestartet. Tickets gibt es hier.