Kloster Engelberg/Sarnen feiert Hochfest mit Gästen

Sarnen Die «Doppelklösterlichkeit» in Obwalden wird gepflegt und gelebt Obwalden weist nicht nur eine reiche Klosterlandschaft auf, sondern besitzt mit den beiden Doppelklöstern eine Besonderheit, die bis weit ins Mittelalter zurückführt. Kürzlich lebte diese zum Hochfest des Heiligen Benedikts in Sarnen wieder auf. Mike Bacher Jetzt kommentieren 13.07.2022, 11.36 Uhr

Obwalden hat eine reiche Klosterlandschaft. Bild: Mike Bacher (Sarnen, 11. Juli 2022)

Die Schilderung, wie Obwalden zu seinen Klöstern kam, wäre ein eigenes Buch wert. Den Ausgangspunkt bildet das Benediktinerkloster Muri im Freiamt, das 1027 gestiftet wurde. Um 1083 wurde es durch einen Frauenkonvent zu einem Doppelkloster erweitert. In jener Zeit war es verbreitet, unter einer gemeinsamen Ordensleitung in unmittelbarer Nähe je ein Männer- und Frauenkonvent zu errichten. Das Doppelkloster Muri besass zudem zahlreiche Besitzungen, darunter in den Tälern der Engelberger- und Sarner-Aa.

Pfarrer Richard Bartholet im Gespräch mit zwei Benediktinerinnen. Bild: Mike Bacher (Sarnen, 11. Juli 2022)

So kam es, dass bei der Gründung des Klosters Engelberg 1120 der Konvent durch Mönche aus Muri besiedelt wurde. Wohl nicht zufällig wurde daraus ebenfalls ein Doppelkloster mit Mönchen und Nonnen. Allerdings neigte sich diese Klosterform schon bald wieder ihrem Ende zu. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts zogen die Nonnen aus Muri nach Hermetschwil, wo das bis heute bestehende Benediktinerinnenkloster errichtet wurde. Wesentlich länger blieb diese gelebte Klosterform in Engelberg erhalten, bis die Benediktinerinnen von St.Andreas 1615 nach Sarnen zogen.

Zusammenhalt zwischen Sarnen und Hermetschwil

Während die beiden «Engelberger Klöster» von da an ihrem Standort treu bleiben konnten, wurde es im Aargau schwieriger. 1841 hob der Kanton sämtliche Klöster auf, was auch Muri und Hermetschwil betraf. Während die Benediktinerinnen 1843 wieder nach Hermetschwil zurückkehren konnten, blieb dies den Benediktinern von Muri verwehrt. Noch 1841 begab sich ein Teil des Konvents nach Sarnen, um den Unterricht an der Obwaldner Kantonsschule zu übernehmen. 1845 zogen ein anderer Teil der Mönche zudem in ein ehemaliges Kloster in Gries bei Bozen, weshalb der Konvent heute den Namen «Muri-Gries» trägt.

Je ein Teil der Gemeinschaft lebt seitdem in Bozen und Sarnen. Dank dieses Schweizer Bezugs werden die Benediktinerinnen von Hermetschwil bis heute durch Mönche des Konvents aus Sarnen betreut. Äbtissin Maria Angelika Streule sagt:

«Damit wird zugleich die benediktinische Spiritualität gepflegt.»

Dies ist für sie ein wichtiger Impuls. Im Rahmen dieser Verbundenheit kamen zum Hochfest des Heiligen Benedikts am vergangenen Montag, 11. Juli, sämtliche Schwestern aus dem Aargau nach Obwalden zu Besuch.

Auf dem Bild sind im Vordergrund die Benediktinerinnen von Hermetschwil zu sehen, unter der Leitung ihrer Äbtissin Maria Angelika Streule (vierte von links). Begleitet wurden sie von Pater Fadi Moussa (hintere Reihe, 3. von rechts) und Pfarrer Richard Bartholet (hintere Reihe, 2. von links). Die weiteren Personen auf dem Bild sind Angehörige des Benediktiner-Kollegiums Sarnen. Bild: Mike Bacher (Sarnen, 11. Juli 2022)

In seiner Begrüssungsrede wies Pater Benedikt Staubli auf eine Besonderheit hin:

«Es ist das erste Mal seit Menschengedenken, dass sich der Konvent aus Hermetschwil geschlossen nach aussen begibt.»

Verbundenheit zwischen Abendland und Orient

Pater Fadi Moussa Bild: Mike Bacher

Hingegen sind sich die Benediktinerinnen aus dem Freiamt gewohnt, geistige Grenzen zu überschreiten. Nachdem sie bereits in den letzten Jahren Spirituale (Priester als geistliche Begleitung) aus verschiedenen Erdteilen hatten, wirkt während dieses Sommers Pater Fadi Moussa aus dem Libanon bei ihnen.

Der studierte Informatikingenieur war 2010 in seiner Heimat den Maronitischen Antonianern beigetreten, einem katholischen Orden im Nahen Osten. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Rom und einem Aufenthalt in seiner Heimat studiert er derzeit wieder in Rom die Bibelwissenschaften. Den Sommer verbrachte er bereits während seines ersten Studiums in Europa, um mehrere Sprachen zu erlernen.

Kürzlich pflegten die Benediktinerinnen den Austausch. Bild: Mike Bacher (Sarnen, 11. Juli 2022)

Derzeit wirkt er den zweiten Sommer als Aushilfsspiritual in Hermetschwil. Die Zusammenarbeit erlebt er als sehr positiv:

«Die Schwestern haben ein christliches Herz. Sie leben die Mitmenschlichkeit, wie wir sie in der Bibel lesen.»

Zugleich macht er die Schwestern mit Riten der Kirche im Orient vertraut. Entsprechend finden die Gottesdienste neben dem gewohnten europäischen Ritus manchmal auch in der orientalischen Form statt. Damit erfüllt sich, was Pater Fadi mit Blick auf die katholische Kirche feststellt:

«Sie hat zwei Lungen: Die eine ist die römisch-lateinische, die andere die orientalische Kirche. Und gemeinsam atmen wir als eine Kirche.»

