Sarner Organistin sammelt Geld für Kinder im Ukraine-Krieg

Sarnen Organistin sammelt für die Ukraine Maryna Burch-Petrychenko lädt am Sonntag zu einem Benefizkonzert ein. Die Sarner Organistin will Geld für Kinder in ihrer Heimat sammeln. 20.09.2022, 16.51 Uhr

Am Sonntag, 25. September, findet unter dem Titel der Konzertreihe Berg-Musik ein Benefizkonzert in der Kollegi-Kirche Sarnen statt. Es ist eines von insgesamt zwei Schweizer Solokonzerten der Sarner Organistin Maryna Burch-Petrychenko, gleichzeitig wird sie mit Musikkollegen in vier weiteren Konzerten für das Kinderhilfswerk Unicef Ukraine auftreten. «So bekommt das Musizieren einen neuen Sinn. Mit der Kollekte kann ich helfen, schwierige Situationen ein wenig zu lindern», wird die Musikerin in einer Medienmitteilung zitiert. Tief betroffen vom Krieg in ihrer Heimat, suche Maryna Burch nach Möglichkeiten, die Not und das Leiden von vielen Betroffenen ein wenig zu lindern. Vor allem wolle sie Kindern helfen, die durch Bomben-, Raketen- und Minen-Explosionen schwer verletzt sind.

In den 23 Jahren in der Schweiz wurde die Orgel zum Hauptinstrument von Maryna Burch-Petrychenko. Bild: PD

Maryna Burch arbeitet seit 2009 als Hauptorganistin im Benediktiner-Kollegium Sarnen und betreut die Mathis-Orgeln der Klosterkirche. Seit vierzehn Jahren ist sie in vielen Regionen der Schweiz mit eigenen Konzertprogrammen aufgetreten. Unter dem Titel Berg-Musik haben verschiedene Gastmusiker und Jodler zum Erfolg beigetragen. Am Benefizkonzert in Sarnen stellt Maryna Burch-Petrychenko die Orgel in den Mittelpunkt. Als Organistin wird sie den Fokus auf die schönsten schweizerischen und ukrainischen Volkslieder richten. Sie spielt Melodien von Robert Fellmann, Ruedi Rymann und André von Moos, aber auch Walzer, Polkas und Ländler von Albert Hagen, Alois Schilliger, Kaspar Muther, Franz Schmidig, Willi Valotti, Carlo Brunner und Clemens Gerig. (pd/inf)

Zur Person Den Weg zur Schweizer Volksmusik hat Maryna Burch durch ihren Mann Gottfried Burch gefunden. Auch die Kirchenorgel entdeckte sie erst in der Schweiz. Ihre umfassende musikalische Ausbildung basierte auf dem Klavier und klassischer Musik. Maryna Burch-Petrychenko hat an der Nationalen Musikakademie in Kiew promoviert und als Musikpädagogin, Pianistin, Redakteurin und Musikkritikerin gearbeitet. Seit 1999 lebt Maryna Burch in Wilen bei Sarnen.

Das Benefizkonzert für die Ukraine findet am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr in der Kollegi-Kirche Sarnen statt.