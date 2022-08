Feuerwerkschiff brennt auf dem Sarnersee

Sarnen Ein Feuerwerksschiff brennt auf dem Sarnersee – Personen auf dem Boot konnten sich in Sicherheit bringen Leserreporter berichten von einer brennenden Naue und willkürlich abgefeuerten Feuerwerkskörpern auf dem Sarnersee. Laut Polizei schoss das Feuerwerk «unkontrolliert in alle Richtungen». Salome Erni und Simon Mathis 01.08.2022, 23.23 Uhr

Am Sonntagabend ist kurz nach 22 Uhr ein Feuerwerksschiff auf dem Sarnersee in Brand geraten. Das Video einer Leserreporterin zeigt den Vorfall:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auf Anfrage bestätigt die Einsatzleitzentrale der Polizei Obwalden den Vorfall auf dem Sarnersee. Etwa fünf Minuten nach Start des Feuerwerkes habe dieses plötzlich aufgehört, berichtet Silvan Stucki, der stellvertretende Leiter der Kommandoabteilung. Dann sei ein weitum sichtbarer Brand auf der Naue entfacht.

«Nachdem das Feuerwerk für kurze Zeit stoppte, schoss es unkontrolliert in alle Richtungen.»

Wie viele Menschen sich auf dem Schiff befanden, kann er nicht sagen. Laut Stucki konnten sie sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie seien unverletzt geblieben.

Polizei gibt noch keine Entwarnung

Entwarnung kann die Polizei trotzdem noch nicht geben. Denn es sei unklar, was sich noch auf der Naue befinde, so Stucki. Mit einem anderen Schiff in die Nähe des Brandes zu kommen, sei zu unterlassen.

Bild: Leserreporter

Die Leserreporterin berichtet, dass Raketen direkt über dem See abgefeuert wurden und eine Flamme zu sehen war. Diese wurde danach immer grösser – und Feuerwerkskörper feuerten willkürlich in den Himmel. Wie eine zweite Person bestätigt, ist die Feuerwehr vor Ort.

Gemäss Leserin sei das Schiff genügend weit vom Ufer entfernt gewesen, dass keine Zuschauenden gefährdet waren. Die betroffene Naue gehörte zur Bundesfeier im Seefeld; dort war auf 22 Uhr ein Feuerwerk geplant.