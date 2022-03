Sarnen Jeder soll beim Herznotfall helfen können: Jugendliche Erstretter werden künftig flächendeckend ausgebildet im Kanton Obwalden 390 Oberstufenschülerinnen und -schüler werden bis Anfang April darin ausgebildet, bei Herzstillstand Leben zu retten. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 23.03.2022, 16.00 Uhr

«Das ist ein Meilenstein für die Erstrettung im Kanton Obwalden», freut sich Sandra Schallberger. Noch bis Anfang April werden 390 Oberstufenschülerinnen und -schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren in allen Obwaldner Gemeinden inklusive Engelberg darin ausgebildet, im Fall eines Herzstillstandes durch Druckmassage Leben zu retten.

Instruktorin Barbara Gasser vom Verein «Härz fir Obwaldä» zeigt den Schülerinnen und Schülern der Grundacherschule Sarnen die richtige Haltung bei der Herzdruckmassage. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 23. März 2022)

«Das Echo bei Lehrpersonen und Schulleitungen war so begeistert, dass wir nun beschlossen haben, die Ausbildungen gemeinsam mit dem Samariterverband Unterwalden ab jetzt flächendeckend und systematisch einzuführen», berichtet Sandra Schallberger vom Vorstand des Vereins Härz fir Obwaldä. Jede Obwaldnerin und jeder Obwaldner soll künftig ab Oberstufe bei einem Herznotfall helfen können. Die Schweizerische Herzstiftung, der Samariterverband Unterwalden sowie der Verein Härz fir Obwaldä unterstützen sich dabei gegenseitig.

Diese Woche bildete Barbara Gasser vom Verein Härz fir Obwaldä 18 Schülerinnen und Schüler von der sechsten bis zur neunten Klasse der Grundacherschule in Sarnen aus. Wie wichtig das Thema sei, habe sie erst kürzlich wieder erfahren, erzählt die Mutter dreier Kinder aus Sachseln. Aus dem Freundeskreis habe ihr jemand berichtet, dass ein Sechsjähriger das Leben seiner Mutter gerettet habe, weil er wusste, was zu tun war.

Nach dem Prinzip «Einer für alle, alle für einen»

«Das Prinzip heisst ‹Einer für alle, alle für einen›», sagt sie. Die 18 Buben und Mädchen hören gebannt zu. «Eigentlich hätten wir jetzt Freiarbeit», erzählt ein Mädchen aus der Gruppe, das mittlerweile beim Anwenden der Herzmassage an der Übungspuppe ins Schwitzen geraten ist. Sie fände es beeindruckend, dass so eine doch verhältnismässig kleine Sache im Leben eines anderen Menschen so viel ausmachen könne.

Im gemeinsamen Rhythmus eines Liedes trainieren die Schülerinnen und Schüler die Frequenz zwischen 100 bis 120 Kompressionen pro Minute. Im Gleichtakt versuchen alle mit ausgestreckten Armen ihre «Mini-Anne», so heisst das Übungsphantom, im markierten Bereich zu drücken. Nach kurzer Zeit muss mancher eine Pause einlegen, so sehr geht die Bewegung in die Arme. Aber alle sind mit Elan bei der Sache.

18 Schülerinnen und Schüler der Grundacherschule lernen Herzdruckmassage am Phantom. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 23. März 2022)

Schulleiter Victor Steiner steht voll hinter dem Projekt. In Weiterbildungen für Feuerwehr und als Schulbusfahrer habe er ebenfalls die Herzmassage gelernt. «Im Notfall weiss ich nicht, ob ich es könnte», gesteht er sich ein. «Es ist sicher sinnvoll, Erstrettung mit Jugendlichen zu üben und Berührungsängste abzubauen», findet er.

Sie wünscht sich Tessiner Verhältnisse

«8000 bis 10'000 Menschen sterben jährlich noch immer in der Schweiz, weil sie im Herznotfall keine Hilfe erhalten», bedauert Sandra Schallberger. Die Zahlen hätten sich vielleicht etwas verbessert, aber nicht wesentlich. Die 45-Jährige wünscht sich Tessiner Verhältnisse: «Dort liegt die Überlebensrate bei Herzstillstand bei 50 Prozent, weil so viele Menschen in Erstrettung ausgebildet sind», weiss sie.

Sandra Schallberger vom Vorstand Härz fir Obwaldä. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 23. März 2022)

Sandra Schallberger aus Lungern ist selbst Rettungssanitäterin HF in Schwyz. Aus eigener Erfahrung weiss sie:

«Wir vom Rettungsdienst kommen bei einem Herzstillstand meistens zu spät, wenn es um Leben und Tod geht.»

Bereits nach drei Minuten während eines Herzstillstands setzen die ersten Schädigungen im Hirn ein. Ermutigend findet sie dagegen solche Beispiele: Ein 17-jähriger Berufsschüler in Goldau konnte einem Kollegen mit Herzstillstand helfen. Er nutzte den Defibrillator und rettete ihm mit der Herzdruckmassage das Leben.

