Sportnetz Obwalden will Ausbildung und Sport koordinieren

Sarnen Ein Meilenstein zur Koordination von Ausbildung und Sport Kein Nachwuchstalent soll sich zwischen Ausbildung und Sportkarriere entscheiden müssen: Dazu will der neue Verein Sportnetz Obwalden künftig seinen Beitrag leisten. Ruedi Wechsler 03.12.2021, 16.52 Uhr

Der neue Geschäftsführer und Vorstand Pascal Wolf, Bruno Thürig, André Röthlin, Erika Windlin, Hans-Melk Reinhard und Urs Burch (von links). Bild: Ruedi Wechsler (Sarnen,

2. Dezember 2021)

Am Donnerstagabend trafen sich 18 Mitglieder zur Gründungsversammlung des Vereins Sportnetz Obwalden im Berufsbildungszentrum Sarnen. Es war ein speditiver Anlass – und im Nu die Statuten genehmigt und der Vorstand gewählt. Ziel und Zweck des Vereins ist die Förderung der Vereinbarkeit von Ausbildung und leistungsorientiertem Sport sowie die Durchführung von Aktivitäten, die der Förderung leistungsorientierter Sportlerinnen und Sportler dienen. Zu einer ganzheitlichen Förderung von jungen Leistungssporttreibenden gehört auch, ihnen parallel zum Training und den Wettkämpfen eine koordinierte berufliche oder schulische Ausbildung zu ermöglichen.

Der Mitgliederbeitrag beträgt für natürliche Personen 100 und für juristische Personen 250 Franken. Als Geschäftsführer amtet Pascal Wolf mit einem 20-Prozent-Arbeitspensum. Bis im Sommer 2022 führt Hans-Melk Reinhard den Verein und wird dann vom abtretenden CEO der Obwaldner Kantonalbank, Bruno Thürig, abgelöst. André Röthlin, Präsident Obwaldner Verein für Sport in der Schule, Erika Windlin aus Giswil und Urs Burch, Leiter Amt für Berufsbildung Obwalden, sind die weiteren gewählten Vorstandsmitglieder. Zum Revisorenteam gehören Roland Bösch und Thomas Baumgartner. Wichtige Sponsoren (die OKB, das Elektrizitätswerk Obwalden und die Eberli AG) unterstützen den Verein Sportnetz Obwalden zusammen mit dem Kanton.

Totale Flexibilität sei sehr wichtig

Nach der Gründungsversammlung folgten Eltern, Jugendliche und verantwortliche Lehrbetriebe der Einladung. Sie erhielten wertvolle Infos von Referenten, die über leistungssportfreundliche Lehrbetriebe oder Erfahrungen aus der Praxis berichteten. Geschäftsführer Pascal Wolf spricht von der Förderung der jungen Sportler, die ausserhalb der Vereine mehr investieren möchten, und ergänzte: «Wir wollen die Öffnung für alle Sportarten, die sehr guten Infrastrukturen im Kanton nutzen, die Athleten in der Region behalten und zusammen mit den KMU dem Fachkräftemangel entgegenwirken.» Der Verein will einen Beitrag leisten, damit kein Nachwuchstalent sich für das eine oder andere entscheiden müsse. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, zielorientiert und mit Druck umgehen können, seien Attribute von Athleten, die ins Berufsleben einfliessen, so Wolf.

Referenten Thilo Briel, Biathlet und Zeichner EFZ Simon Zberg, Xhelajdin Avdiu und Andrea Egli (von links). Bild: Ruedi Wechsler (Sarnen,

2. Dezember 2021)

Ein Paradebeispiel zeigt die erfolgreiche Zusammenarbeit des leistungssportfreundlichen Lehrbetriebs Ingenieurbüro ZEO AG mit dem Biathleten Simon Zberg. Lehrlingsausbildner Xhelajdin Avdiu sah sich anfangs mit der Befürchtung konfrontiert, wie er wohl Simon Zberg erfolgreich durch die Lehre bringen werde und ob er ihn nach einer sportlichen Baisse wieder aufbauen müsse. «Totale Flexibilität ist sehr wichtig und als engagierter und motivierter Sportler wird es Simon sehr weit bringen. Ich hoffe, dass er unseren Betrieb niemals verlässt», äusserte sich Avdiu begeistert.

Allen gerecht zu werden, ist für Nachwuchstalent Zberg herausfordernd

Simon sieht den grössten Vorteil darin, dass er im Betrieb bleiben darf, sollte es im Sport nicht funktionieren. «Als Mitglied der Juniorennationalmannschaft werde ich in dieser Saison in der Juniorenweltserie laufen und die Junioren-WM in Amerika ist mein grosses Ziel», so Zberg. Längerfristig möchte er im Weltcup Fuss fassen und ergänzte: «Herausfordernd ist, allen gerecht zu werden, die Organisation und das Zeitmanagement.» Für ihn sei das eine Lebensschule und er lerne, zu gewinnen und zu verlieren. Pro Woche trainiert Simon 9 bis 16 Stunden und absolvierte in diesem Jahr 85 Trainingstage.