Sarnen Ein Schaufenster für die Kunst, wo normalerweise Brillengestelle stehen Seit mehr als 20 Jahren stellt das Sarner Optik-Geschäft Amrhein bekannten und unbekannten Künstlern Raum für Ausstellungen zur Verfügung. Aktuell werden Werke von Doris und Robi Odermatt-Christen aus Stansstad gezeigt. Rafael Schneuwly 21.01.2022, 16.52 Uhr

Das Schaufenster des Optik-Geschäfts Amrhein in Sarnen wird regelmässig als Kunstschaufenster genutzt. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 18. Januar 2022)

Ueli Amrhein, der Besitzer und Geschäftsführer von Amrhein Optik, blickt zufrieden zurück: «Als ich vor über zwanzig Jahren nach Sarnen kam, hatte ich die Wahl, die Schaufenster meines Optik-Geschäfts im schmucken von Wyl-Haus am Dorfplatz in Sarnen auf konventionelle Weise zu benützen, oder mir etwas Besonderes auszudenken. Als kunstinteressierter Mensch, der aber selber nicht künstlerisch tätig ist, kam mir der Gedanke, die Schaufenster und das Innere meines Geschäfts Künstlerinnen für jeweils zwei Monate als Ausstellungsraum zur Verfügung zu stellen.» Aus dem damaligen Entschluss, der vor allem aus marketingtechnischen Gründen gefasst wurde, ist inzwischen längst eine Passion geworden. Zusammen mit den Ausstellungen in der Filiale Amrhein Optik in Engelberg haben weit über hundert Künstler Werke aller Art ausgestellt: Malerei, Skulpturen, Fotografien, Kunsthandwerk, Grafik, Zeichnungen.

Bis Ende März stellen Robi und Doris Odermatt-Christen ihre Kunst aus. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 18. Januar 2022)

Am Anfang musste Ueli Amrhein selber die Initiative ergreifen und mögliche Interessentinnen für eine Ausstellung in seinen Räumen motivieren. Heute kommen die Kandidaten – bekannte und häufig unbekannte, die teils zum ersten Mal ausstellen - auf ihn zu, denn sie wissen, dass eine Werkschau bei Optik Amrhein beachtet wird und sich auch finanziell lohnt, denn Ueli Amrhein ist kein Galerist und verlangt bei Verkäufen keine Provision. Wenn er nach der Ausstellung von der Künstlerin ein Werk geschenkt bekommt, freut er sich darüber, und freuen tut er sich auch über die meist positiven, spannenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die es sich nicht nehmen lässt, die ausgestellten Objekte im Schaufenster zu begutachten. Zusammen mit zwei befreundeten Experten wählt Ueli Amrhein die Bewerberinnen und Bewerber aus. So ist die Qualität der Ausstellungen gewährleistet.

Obwaldner Landschaften und witzige Skulpturen

Die Tonfigur «s’Mimösli Rösli» von Doris Odermatt-Christen. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 18. Januar 2022)

Robi und Doris Odermatt-Christen zeigen bis März 2022 ähnliche Objekte wie im November 2015 in der Sust Stansstad. Robi Odermatt präsentiert 35 Aquarelle und drei Holzschnitte, die der Künstler – beeinflusst von asiatischen Vorbildern – technisch so entwickelt hat, dass seine Holzschnitte über enorm feine Farbnuancen und grosse Tiefenwirkung verfügen. Inspiriert vom Ausstellungsort hat der Stansstader Künstler viele Landschaften und Orte aus Obwalden gemalt.

Bei den Werken von Doris Odermatt würde es nicht erstaunen, wenn sich junge und ältere Passanten die Nase am Schaufenster platt drücken, denn die 25 sorgfältig bemalten Tonfiguren, die alle ein menschliches Wesen darstellen, sehen so witzig aus, dass man sie sofort ins Herz schliesst. Und wie immer hat Doris Odermatt ihnen spezielle Namen gegeben, die man häufig zweimal lesen muss, um die Ironie und die Bedeutung zu verstehen: «Der Querdenker», «Frauen Pauer», «Das hohe C», «s’Mimösli Rösli», «In-Speck-tor» oder «Must hääv», um nur einige wenige zu nennen.