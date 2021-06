Maturafeier Obwalden: «Einmaliger Freudentag für alle»

Sarnen «Einmaliger Freudentag für alle» 52 junge Maturanden strahlten am Samstag in der Kantonsschule Obwalden um die Wette: Alle haben bestanden. Marion Wannemacher 20.06.2021, 17.00 Uhr

Endlich geschafft: Die jungen Maturanden an ihrer Abschlussfeier an der Kantonsschule Obwalden. Bilder: Izedin Arnautovic (Sarnen, 19.06.2021)

Da stehen sie zusammen für ein letztes gemeinsames Klassenfoto, mit den roten Rosen und Matura-Zeugnissen in der Hand. Die Eltern zücken ihre Handys, dieser Augenblick wird festgehalten für die Ewigkeit. Wie sagte Christian Schäli, Bildungsdirektor von Obwalden, in seiner Festrede: «Heute ist für sie ein Freudentag, geniessen sie ihn, er ist einmalig.» Grund zum Freuen gab es für Maturanden, Lehrer, Schulleitung und Eltern. Alle 52 Absolventen haben es in diesem Jahr geschafft.