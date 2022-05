«Solar Butterfly» zu Besuch an der Kantonsschule Obwalden

Sarnen Energieprojekt «Solar Butterfly»: Am dritten Tag seiner Weltreise besucht das Gefährt bereits die Kanti Obwalden Sechs Kontinente und über 80 Länder soll der solarbetriebene Wohnwagen «Solar Butterfly» bis 2025 besuchen, um auf das steigende Weltklima aufmerksam zu machen. Am Mittwochmorgen durften ihn Schülerinnen und Schüler aus Obwalden begutachten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Josef Hess ist mit dem Elektrovelo gekommen. Sein Helm bietet einen speziellen und dennoch lässigen Kontrast zum schicken Jackett. Der Regierungsrat steht auf dem Schulhausplatz der Kantonsschule Obwalden, bereit zur Abfahrt.

Schülerinnen und Schüler informieren sich über das Solarprojekt und lernen Wissenswertes über den Umweltschutz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Sarnen, 25. Mai 2022)

Gerade hat der Bau- und Energiedirektor des Kantons vor rund 400 Schülerinnen und Schülern eine Rede gehalten. Anlass dazu gab der Besuch des «Solar Butterfly» – ein durch den Luzerner Umweltaktivisten Louis Palmer entwickelter solarbetriebener Wohnwagen. Dieser soll auf seiner Weltreise bis 2025 über 80 Länder besuchen. Dabei werden Gespräche mit rund 1000 lokalen und bedeutenden Menschen aus dem Bereich Klima- und Umweltschutz geführt und es wird auf örtliche Klimaprojekte aufmerksam gemacht.

Bau- und Energiedirektor Josef Hess. Bild: PD / Sibylle Kathriner

«Die Lösungen sind da, man muss sie nur noch umsetzen», richtet Hess das Wort an die Zuhörenden. «Auch in Obwalden sind Lösungsansätze vorhanden.» Dies würden die sieben angereisten Obwaldner Unternehmen zeigen, die an ihren Ständen demonstrierten, wie ihnen umweltfreundliches Arbeiten gelinge. Zu einem besseren Klima solle zudem das Energie- und Klimakonzept beitragen, das gestern Mittwoch in die öffentliche Vernehmlassung geschickt wurde. Der Kanton Obwalden verfolge damit die Vision, deutlich mehr erneuerbare Energie zu produzieren, als er selbst benötigt, und somit zu einem «Kraftwerk für die Schweiz zu werden», so Hess.

Wagen funktioniert mit in sich geschlossenem Stromsystem

Und nun besucht der «Solar Butterfly» bereits am dritten Tag seiner Tour rund um den Globus den Kanton Obwalden. Dieser bewegt sich mittels eines in sich geschlossenen Stromsystems fort. Generiert wird der Strom durch Solarzellen, die auf dem Dach des Wagens und auf dessen ausklappbaren Seitenwänden angebracht sind. Mit der gewonnenen Energie wird das Elektroauto aufgeladen, das den Wagen schliesslich zieht. Dusche und Toilette befinden sich im hinteren Bereich des Gefährts, in der Mitte ist der «Wohnbereich», der auch als Interviewstudio dienen soll, vorne befindet sich die Küche. Louis Palmer als Erfinder des klimaneutralen Wohnwagens hält fest:

Louis Palmer, Entwickler des «Solar Butterfly». Bild: Urs Flüeler / Keystone (Sarnen, 25. Mai 2022)

«Natürlich ist es nicht Ziel der Aktion, dass bald alle Menschen mit einem solchen Riesengefährt in den Urlaub fahren.»

Doch wer Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema generieren wolle, brauche ein auffälliges Gefährt. Palmer muss das wissen. Von Juli 2007 bis Dezember 2008 umrundete er als erster Mensch überhaupt mit einem selbstgebauten Solarauto die Welt. In der vollbesetzten Aula und vor gespannt lauschenden Schülerinnen und Schülern erzählt er über seine Erlebnisse dieser ungewöhnlichen Reise. Währenddessen inspizieren andere Jugendliche vor dem Schulhaus seinen solarbetriebenen Wohnwagen.

Konsumverhalten müsse vermehrt hinterfragt werden

Patrick Meile, Rektor der Kantonsschule Obwalden. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 17. August 2022)

In der anschliessenden Podiumsdiskussion zum Thema Elektromobilität stellen sich unter anderem Louis Palmer und der Rektor der Kanti Obwalden, Patrick Meile, den Fragen zweier Kantischülerinnen. So wollen Lara Durrer und Anja Langensand etwa wissen, wie die Männer das Umweltbewusstsein der jungen Generation einschätzen. Palmer sagt:

«Junge Menschen stehen ganz anders zum Umweltschutz als viele ältere. Auch weil sie wissen, dass sie persönlich betroffen sind.»

Die Klimastreiks hätten ihm grosse Hoffnung gemacht. «Durch sie hat sich in der Politik etwas bewegt.»

Dieses Kompliment nimmt auch Rektor Meile auf. Nur fragt er sich, wie gross der Anteil der «Klimajugend» gesamtheitlich wirklich ist.

«Leider stelle ich häufig fest, dass junge Menschen oft schon an einen gewissen Konsumstandard gewohnt sind.»

Dieser solle vermehrt hinterfragt werden. «Auch die Schule möchte ihren Beitrag dazu leisten», so Meile. Mit dem Besuch des «Solar Butterfly» an der Kanti Obwalden ist hierfür bereits ein Schritt getan.

