So kann man glücklich altern

Alt Bundesrat Adolf Ogi. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 24. Juni 2021)

Wie gehen Sie mit Ihrem Alter um, Herr Ogi?

Adolf Ogi: Ich weiss, dass das Leben vergänglich ist. Nächstes Jahr werde ich 80 und bin bereit zu sterben. Ich möchte aber noch nicht sterben. Deshalb bewege ich mich täglich, gehe jeden Morgen eine Stunde in den Wald Nordic Walken, geniesse die Natur und hole mir Lebensfreude. Lebensfreude gibt Kraft und Freiheit gibt Freude, beides braucht man, um im Alter zu bestehen.

Haben Sie Freude am Alter? Ich akzeptiere mein Alter und stemme mich nicht dagegen und freue mich, dass ich jeden Morgen fünf bis sieben Minuten meinen Kopfstand mache, trainiere mein Gedächtnis, gehe walken und mache meine Übungen für Rücken, Schulter und Knie.

Gibt es Positives im Alter? Ja, man muss das Positive sehen und es vielleicht suchen. Es ist ganz wichtig, dass man noch Freude haben kann im Alter, noch lachen kann, dass man nicht griesgrämig durchs Leben geht.

Gibt es auch noch Freuden im Alter? Ja, dass man etwas wagt, ein Risiko eingeht. Das muss nichts Aussergewöhnliches sein. Gerade wenn man 13 Jahre Bundesrat war, besteht die Gefahr, dass man nach dieser Zeit in ein Loch fällt. Da braucht's eine innere Kraft, dass man sich sagt, das ist jetzt abgeschlossen. Du hast keine Sekretärin und Limousine mit Chauffeur mehr. Du musst bereit sein, deine Situation zu akzeptieren. Es ist eine Freude, hierher zu kommen oder morgen an der European University eine gute Rede auf Französisch und Englisch zu halten, das ist eine Herausforderung, gibt mir Freude und Kraft. Ich freue mich auf ein paar Tage in Kandersteg, auf Wanderungen mit meiner Frau und jetzt schon aufs Skifahren.

Was haben Sie noch vor? Ich muss nicht mehr Bundesrat, Nationalrat oder Skidirektor werden. Ich habe das alles gehabt, es ist eine gute Zeit gewesen. Wenn ich meinen Lebensparcours analysiere, hab ich vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber mit Leidenschaft und Engagement.