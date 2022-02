Ortskernentwickler Sarnen blickt auf erstes halbes Jahr zurück

Sarnen Ortskernentwickler Peter Küchler: Mein Wunsch wäre, wieder mehr Leben ins Dorf zu bringen Seit einem halben Jahr ist Peter Küchler Ortskernentwickler. Und hat dabei schon einiges ins Rollen gebracht. Die grossen Projekte stehen allerdings noch bevor. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 15.02.2022, 16.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sarner Dorfplatz. Bild: Romano Cuonz (25. September 2020)

Peter Küchler engagiert sich seit dem 1. Juli vergangenen Jahres als Ortskernentwickler von Sarnen. Dieses Mandat der Gemeinde in einem 25-Prozent-Pensum ist auf drei Jahre befristet.

«Ich sehe mich als Türöffner und Vermittler, wenn es bei der Umsetzung eines Projektes im Dorfzentrum geht oder irgendwo der Schuh drückt»,

meint der 43-jährige Sarner, der seit 2016 eine eigene Kommunikationsagentur führt und auf Kommunikationsberatung und Medienarbeit spezialisiert ist. Einigen dürfte er vielleicht noch als Mediensprecher des Circus Knie in Erinnerung sein.

Es grünt im Dorfzentrum

Im Dorfzentrum entstehen ab April zehn Hochbeete, bepflanzt von Kindern, unterstützt von der Kollegi-Gärtnerei und der Blumen-Gärtnerei Müller aus dem Dorf sowie der Holzwerkstatt der Stiftung Rütimattli. «Kinder begrünen und erhalten dafür als Lohn Gutscheine der Sarner Fachgeschäfte», erwähnt Peter Küchler das erste grössere Projekt, das unter seiner Leitung in den nächsten Wochen umgesetzt wird. Auch dass Fasnachtsmasken von Schülerinnen und Schülern im Schaufenster eines Modegeschäfts zu bestaunen sind, sei einer Zusammenarbeit zwischen der Lälli-Zunft und ihm zu verdanken. «Ein weiteres Beispiel: Ein Ladenlokal ist leer, gleichzeitig kenne ich jemanden, der ein Lokal sucht. In diesem Fall kann ich vermitteln.»

Die Aufgabenliste beinhaltet allerdings auch ganz grosse Kisten: So will Peter Küchler mit Hilfe der Gemeinde und anderen Akteuren etwa die Parkierung im Dorf verbessern, das Sarneraa-Ufer verschönern, den Wochenmarkt aufwerten, auch im Hinblick auf das 40-Jahr-Jubiläum, Angebote für Kinder ausbauen, Begegnungszonen bei der Poststrasse schaffen, mithelfen, den Lindenhof als Einkaufsort attraktiver zu machen und das Dorf generell so gestalten, dass sich auch Touristen besser zurechtfinden.

Er trifft sich mit den Leuten zum Kaffee

Als Schreibtischarbeit versteht er seinen Job nicht. «Ich bin fast jeden Tag im Dorf. Ich bin in Sarnen aufgewachsen, kenne viele Leute persönlich. Bei institutionalisierten Kaffeegesprächen erzählen mir die Ladenbesitzer und Gastronomen ihre Anliegen und Sorgen, ich erfahre, wo der Schuh drückt. Mit der Gemeinde und anderen Exponenten suchen wir dann nach Lösungen», erklärt Peter Küchler sein Vorgehen. Seine Halbjahresbilanz fällt positiv aus:

Ortskernentwickler Peter Küchler. Bild: PD

«Ich wurde als Ortskernentwickler gut akzeptiert, die Leute kommen auf mich zu, das gegenseitige Vertrauen ist da. Auch kann ich selber viele Ideen einbringen, das ist das Spannende an dieser Aufgabe. Aber ich bin nicht alleine. Ideen entwickeln wir auch zusammen mit der Ortskerngruppe.»

Dass er helfen dürfe, den Ort weiterzuentwickeln, in dem er lebe und aufgewachsen sei, habe ihn denn auch dazu bewogen, sich dafür zu bewerben, als die Stelle Mitte April des vergangenen Jahres ausgeschrieben war.

Wie sieht er als Einheimischer sein Dorf? Liegt in Sarnen so viel im Argen, dass die Gemeinde einen Ortskernentwickler engagieren muss? Peter Küchler relativiert: «Sarnen ist ein schönes Dorf mit einem an sich intakten Dorfleben. Die Bäckerei und der Käseladen sind in Gehdistanz. Doch was ist in zehn, fünfzehn Jahren? Und am Samstag um 16 Uhr, wenn die Läden schliessen, wirkt das Dorf dann wie ausgestorben. Mein Wunsch wäre, wieder mehr Leben ins Dorf zu bringen. Sarnen hat viel Entwicklungspotenzial, das wir gemeinsam noch besser nutzen könnten. Die Bevölkerung kann sich gerne mit weiteren Ideen und Projekten einbringen.»

Bewerbungen von Gruppen (bestehend aus zwei bis vier Kindern im Kindergartenalter bis und mit 6. Klasse) aus allen Ortsteilen der Gemeinde Sarnen können bis 11. März 2022 eingereicht werden: Per E-Mail an ortskern@sarnen.ow.ch oder per Brief einwerfen im Briefkasten der Ortskernentwicklung (am Zaun bei Bücher Dillier in Sarnen). Bitte in der Bewerbung vermerken: Weshalb ist genau deine Gruppe die richtige, um ein Hochbeet zu bewirtschaften? Telefonnummer und E-Mail einer Kontaktperson. Vornamen, Namen, Postadressen und Alter aller Gruppenmitglieder.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen