Sarnen: Mode Bayard legt Fokus auf modebewusste Frauen

Sarnen Eröffnung Mode Bayard: Fokus ist auf modebewusste Frauen gerichtet Das Modegeschäft ist frisch ins Haus City eingezogen und hofft damit, in Obwalden Fuss zu fassen. Markus Villiger 18.08.2022, 13.05 Uhr

Das Team von Mode Bayard ist bereit für die Kundschaft: Bernadette Dahinden, Karin Özgen, Rita Schmid, Liane Schmidt und Denise Wyer (von hinten links). Bild: PD

Das Dorfzentrum von Sarnen hat einen neuen Blickpunkt erhalten, das Modegeschäft Bayard an der Poststrasse 10. Bereits die ansprechend gestalteten Schaufenster lassen erahnen, dass sich den Kundinnen im Innern ein vielfältiges und attraktives Angebot an Kleidermode präsentieren wird. Die Mitinhaberin des Geschäfts Silvia Bayard von der Unternehmungsleitung Bayard AG betont dazu: «Unsere Deko-Philosophie wurde auch in Sarnen umgesetzt, dies verändert den Auftritt und gibt der Filiale einen neuen Look. Wir haben versucht, den Obwaldner Hauptort Sarnen und ihre Umgebung ein wenig in den Mittelpunkt zu stellen.»

Im Eingangsbereich und im Untergeschoss befinden sich die Hauptmarken: Esprit, Cartoon, Opus, Someday, Taifun, MAC, Monari, Gil Bret, Marco O’Polo, Cinque, Brax, Gerry Weber und Zaida. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei uns. Bei den Preislagen bewegen wir uns in der Mitte und gehen etwas nach oben», sagt Silvia Bayard.

Einheimische Verkäuferinnen

Mit Blick auf die Eröffnung, die am Donnerstag stattgefunden hat, erwähnt Silvia Bayard gegenüber unserer Zeitung: «Die gesamte Geschäftsleitung freut sich auf die Eröffnung in Sarnen. Wir freuen uns auf unsere neuen Kundinnen und sind auf ihre Reaktionen gespannt.»

Auf einer gesamten Verkaufsfläche von 430 Quadratmetern, 230 Quadratmeter im Erdgeschoss und 200 Quadratmeter im Untergeschoss, präsentiert Bayard die verschiedenen Stilwelten für die Damen. Die Firme möchte alle modebewussten Frauen ansprechen und zeigt sehr schöne Brands für alle Kundinnen. Gleichzeitig soll ein spezielles Modeerlebnis geboten werden. «Wir wollen die Kundinnen im Modern Women Mainstream, im Modern Women Premium und im Modern Classic Mainstream ansprechen. Kurz: Der Fokus ist auf die Frau gerichtet, die die Mode liebt und lebt.» Im Gespräch mit unserer Zeitung äussert die Unternehmungsleiterin den folgenden Wunsch: «Liebe Kundinnen, besucht uns und gebt uns ein Feedback, wenn möglich ein positives». Mode Bayard beschäftigt in der Filiale in Sarnen vier einheimische Mitarbeiterinnen: Rita Schmid, Filialleiterin, sowie die Modeberaterinnen Karin Özgen, Bernadette Dahinden und Liane Schmidt. Denise Wyer, Geschäftsleitung Vertrieb, betreut die Filiale in Sarnen.

Im Haus City an der Poststrasse 10 in Sarnen hat die Modebranche eine lange Tradition. Als gegen Ende des letzten Jahres das Modegeschäft Marcon seine Tätigkeit einstellte, stand das Geschäftslokal leer. Während vieler Jahre bot zuvor die Firma Felder vielfältige Kleidermode an. Die Familie Felder war es auch, die 1963 das Geschäfts- und Wohnhaus erstellte. Nebst dem Geschäftslokal im Parterre beinhaltet das Mehrfamilienhaus 15 Wohnungen und eine Attikawohnung.

Walliser Unternehmung

Bayard wurde als kleines Gemischtwarengeschäft in Visp von der Familie Bayard im Jahre 1912 gegründet. 1947 wurde das Gemischtwarengeschäft zum reinen Bekleidungsunternehmen. In der zweiten Generation brachten Alfred und Adele Bayard Mode Bayard aus äusserst bescheidenen Anfängen zur regionalen Bedeutung. Im Jahr 1989 übernahm Fredy Bayard das Modehaus von seinen Eltern und entwickelte das Unternehmen mit seiner Frau Silvia Bayard im Wallis weiter. Zusammen mit Sarnen besitzt Mode Bayard 94 Filialen in der Schweiz, davon acht in der Zentralschweiz.