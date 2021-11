Sarnen FDP diskutiert über Beruhigung der Brünigstrasse Die Sarner Freisinnigen empfehlen ein Ja zu den Kreditbegehren, über die am 9. November an der Gemeindeversammlung abgestimmt wird. 02.11.2021, 16.21 Uhr

Die FDP Sarnen hat vor kurzem Interessierte zur Diskussion über eine bauliche Beruhigung der Brünigstrasse eingeladen. Zusammen mit Gemeindepräsident Jürg Berlinger, dem Kantonsingenieur Martin Bürgi und dem betroffenen Bewohner und Ladengeschäftsbesitzer Urs Berwert fand hierzu ein Podiumsgespräch statt. Nach zwei Inputreferaten von Berlinger und Bürgi stellten sich die drei den Fragen von Carola Weiss und dem Publikum.

Die Brünigstrasse beim Sarner Dorfplatz. Bild: Romano Cuonz (25. September 2020)

Die Aufgabe einer Beruhigung der Brünigstrasse, zusammen mit mehr Raum für den Langsamverkehr, sei sehr anspruchsvoll, schreibt die Sarner FDP in einer Mitteilung. «Zusätzlich soll die Brünigstrasse auch noch sicherer werden.» Gerade an unübersichtlichen Stellen und im Bereich der Schulen sei dies keine leichte Aufgabe. Eine generelle Tempo-30-Zone alleine reiche hierbei nicht. Lösungen mit einem Einbahnsystem stünden erneut zur Diskussion.

«Wie will man jedoch die kniffligen Anforderungen zufriedenstellend lösen? Wie will dereinst der Einwohnergemeinderat mit den kantonalen Fachleuten die möglichen Lösungen so dem Stimmbürger erklären, damit eine Abstimmung erfolgreich in die Zukunft weist?» An der Veranstaltung habe sich gezeigt, dass die Anwesenden offen für neue Lösungen sind. «Die Diskussion zeigte, dass mit guter Projektarbeit und dem optimalen Einbezug der Betroffenen heute eine Bereitschaft für gute Entscheidungen besteht.»

Kredite für Poststrasse und Blattibach werden gutgeheissen

Im Weiteren stellte Gemeinderat Raphael Disler das Projekt Poststrasse vor, über welches die Sarner Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom kommenden Dienstag abstimmen werden. Er stellte sich zum Schluss den Fragen von Miro Georg Trawnika und den Zuhörern. Das Projekt sei bei den Parteimitgliedern gut angekommen, heisst es in der Mitteilung. Es sei mit grosser Zustimmung und nur einer Gegenstimme zur Annahme empfohlen worden.

Anlässlich der inzwischen erfolgten Vorstandssitzung tritt die FDP Sarnen auch für ein Ja zum Ausbauprojekt Blattibach ein, das ebenfalls an der Gemeindeversammlung zur Abstimmung kommt. Für die Urnenabstimmung vom 28. November unterstützt die FDP sowohl das Budget, wie auch die Steuerreduktion um 0,3 Einheiten. (lur)