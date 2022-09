Ganz in Weiss zum Picknick auf dem Sarner Dorfplatz

Sarnen Ganz in Weiss: Die Wärchlaibä lädt auf dem Dorfplatz zum Picknick ein Mehr als 60 Personen trafen sich in Sarnen zum gemütlichen Beisammensein. Die meisten erschienen in Weiss und brachten ihr Picknick selbst mit. Florian Pfister 01.09.2022, 13.38 Uhr

«Alle in Weiss». Das ist das Motto auf dem Sarnen Dorfplatz am Mittwochabend. Das White Dinner ist Teil der Veranstaltungsreihe «Miär machid Platz!». Die Wärchlaibä hat zum Picknick geladen. Der Dorfladen, der unter anderem Blumen, Schmuck und Geschenke verkauft, feiert zehn Jahre. Die meisten halten sich an die Kleiderordnung, gross wie auch klein. «Genau für solche Anlässe habe ich weisse Kleider», ist eine junge Frau lachend zu hören. Die meisten tragen weisse T-Shirts, Blusen oder Hemden, doch nicht alle fanden im Schrank zu Hause auch eine weisse Hose. Dies soll einem gemütlichen Abend aber nicht im Wege stehen. Auch wer beige Shirts trägt, wird in der Runde akzeptiert. Ein Spruch über die etwas falschfarbene Kleidung müssen sich diejenigen aber dennoch anhören. Die Gäste haben für das Picknick ihr eigenes Essen und Trinken mitgebracht.