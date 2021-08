Sarnen Geld abheben im 5-Sterne-Look: OKB eröffnet neuen Hauptsitz mit viel heimischem Holz Am Montag kehrte in den neuen Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank Leben ein. Dieser besteht zum grössten Teil aus Holz und Stein aus dem Kanton. Kristina Gysi 31.08.2021, 18.30 Uhr

Im Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank (OKB) riecht es nach neu. Seit Montag wirken die Mitarbeitenden in den Räumlichkeiten des kürzlich fertiggestellten Gebäudes in Sarnen. Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation der OKB, sucht noch nach dem schnellsten Weg von ihrem Büro in die Cafeteria. «Das Ziel ist es, die Mitarbeitenden möglichst fit zu halten», witzelt sie beim Gang durch das Treppenhaus. Der Lift ist derzeit durch einen Techniker besetzt, der sich an der Lifttür zu schaffen macht.

Die baulichen Arbeiten im und am Haus sind abgeschlossen, nur technisch läuft noch nicht alles ganz rund. Die anwesenden Fachleute geben ihr Bestes, um die kleinen Probleme schnellstmöglich zu beheben. Iten, Bruno Thürig, CEO der OKB, und Roland Jakober, Projektleiter des Neubaus, führen durch das Gebäude.

Bruno Thürig, CEO der Obwaldner Kantonalbank (rechts) und Roland Jakober, Projektleiter des Neubaus. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. August 2021)

Es war ein langer Weg bis zur Eröffnung des neuen Hauptsitzes am Montag. Eigentlich hätte dieser am vorherigen Standort an der Kreuzung der Bahnhof- und Brünigstrasse bleiben sollen, eine Einsprache und der folgende Rechtsstreit machten dies jedoch unmöglich. Schliesslich bot sich mit dem Standort Im Feld eine Alternative. Thürig ist damit zufrieden. Und ganz allgemein scheint er sich in den neuen Räumlichkeiten wohlzufühlen. Bei der Führung durch das Haus macht er auf das viele Holz und die Steinböden aufmerksam. Rund 1200 Obwaldner Bäume wurden für das Gebäude verarbeitet, bei den Steinen handelt es sich um Geschiebe aus verschiedenen Obwaldner Bächen.

«Die Steine wurden in einen grossen Behälter gefüllt, der mit Beton aufgegossen wurde. Aus dem entstandenen Block wurden vier bis fünf Zentimeter dicke Steinplatten geschnitten», erklärt Thürig. 70 Prozent der Arbeitsaufträge wurden laut ihm an Obwaldner Unternehmen vergeben. Einzig jene Aufträge, die rares Fachwissen erfordern, wurden Unternehmen ausserhalb des Kantons erteilt. Für Thürig besonders erfreulich: Das gesetzte Budget konnte eingehalten werden:. «Die 40 Millionen werden wir nicht überschreiten», so der CEO.

Viel Kunst am Bau

«Die Eingangshalle des Hotels gleicht eher einem Fünfsternehotel als einer Bankfiliale», bemerkt ein Gast des Rundgangs. Thürig lacht und sagt:

«Meine Frau fragte mich auch, ob ich nur hier arbeite oder gleich hier schlafen werde.»

Weit hergeholt ist das nicht. Das Gebäude hat tatsächlich die Züge eines modernen Hotels. Hierzu trägt wohl auch die Kunst bei, die sich in vielen Räumen des Hauses findet. Ein Beispiel dafür sind drei grosse Gemälde der Künstlerin Anna-Sabina Zürrer, die in Sachseln lebt. Und wer genau hinsieht, erkennt bei der Auslegung der Steinplatten ein symmetrisches Muster.

Die Steinplatten im Empfangsbereich sind zu Kunstzwecken symmetrisch ausgelegt worden. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. August 2021)

Laut Thürig hat die Nachhaltigkeit beim Bau eine grosse Rolle gespielt. Die kurzen Transportwege seien ein Beleg dafür, der Ersatz für das geschlagene Holz ein weiterer: «Unsere Mitarbeitenden sind nun alle stolze Besitzer eines Obwaldner Baums.»

1200 Bäume will die OKB dem Kanton Obwalden innert fünf Jahren zurückgeben. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 31. August 2021)

Während fünf Jahren sollen die 1200 verwendeten Bäume dem Kanton zurückgegeben werden. 250 Setzlinge werden jährlich gepflanzt. Wo genau, wisse man nicht. Welches die sinnvollsten Standorte in Obwalden sind, machen die zuständigen Forstwarte untereinander aus.

Eine Baumurkunde findet sich prominent aufgehängt in Thürigs Büro. Dieses ist mit den Möbeln des alten Standorts ausgestattet. Die Zügelaktion dauerte von Freitagnachmittag bis Samstagabend. Während 28 Stunden wurden das gesamte Mobiliar und die Kisten ins neue Gebäude transportiert und dort eingerichtet, damit montags wieder in den Geschäftsalltag gestartet werden konnte.