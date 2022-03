Sarnen Gemeinde will Investor für «Hirschen» suchen Für die gemeindeeigene Liegenschaft gibt's immer noch keinen Interessenten. Die Idee eines privaten Investors kommt aber nicht überall gut an. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 06.03.2022, 05.00 Uhr

Die gemeindeeigene Liegenschaft mit dem «Hirschen» und dem ehemaligen Kino Seefeld. Bild: PD (Sarnen, 13. Februar 2019)

Die Zukunft der gemeindeeigenen Liegenschaft «Hirschen» mit dem ehemaligen Kino Seefeld ist nach wie vor ungewiss. Das Kino hat seinen Betrieb 2019 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Auch der ehemalige «Hirschen» nebenan ist verwaist, mit Ausnahme von Zwischennutzungen, wie etwa jener vom vergangenen Sommer, als der Verein Kultur hoch 3 unter dem Namen «Kulturhuis Sommerhirsch» eine Gartenbeiz und Veranstaltungen durchführte. 2015 hatte die Gemeindeversammlung einem Kauf der auf zwei Parzellen liegenden Gebäulichkeiten am südlichen Dorfausgang für 1,6 Millionen Franken zugestimmt. Mit einer öffentlichen Ausschreibung hatte die Gemeinde Ende 2019 versucht, einen Interessenten mit einem Nutzungskonzept für beide Liegenschaften im Bereich Kultur/Tourismus und der Sicherstellung eines kostendeckenden Betriebes zu finden. Bis heute allerdings ohne Erfolg.

Die Gemeinde spielt nun mit dem Gedanken, die Liegenschaft im Baurecht an einen Investor abzutreten, wie sie kürzlich die Ortsparteien informierte. Die CSP Sarnen ist damit nicht einverstanden. Die Liegenschaft befindet sich heute in der Kurzone und ist für öffentliche Nutzungen bestimmt. «Wir wollen nicht, dass diese ehemalige Kulturstätte mit dem Restaurant Hirschen und dem Kino Seefeld in private Hände geht, mit dem Risiko, dass ein Investor auf diesem Grundstück etwas realisiert, das keinen öffentlichen Nutzen hat und gar nicht im Sinne und Geist der Sarnerinnen und Sarner ist», sagt Helen Keiser-Fürrer, Präsidentin der CSP Sarnen und CSP-Fraktionspräsidentin im Kantonsrat. Sie sagt:

«Die Liegenschaft muss auch künftig für öffentliche und kulturelle Zwecke genutzt werden können.»

Dass sich bisher kein Interessent gefunden habe, sei nicht verwunderlich bei diesem Abbruch-Objekt. «Wir erwarten von der Gemeinde, dass sie die Gebäude auf eigene Kosten saniert oder neu baut, dann wären sie auch vermietbar. Die Braut muss zuerst attraktiv gemacht werden, damit eine öffentliche Nutzung überhaupt realisierbar wird. Ich bin überzeugt, dass es dann auch Interessenten gibt, welche der Gemeinde konkrete Projekte vorschlagen.»

Am Finanziellen soll es nicht scheitern

Die mutmasslich hohen Kosten seien kein Hinderungsgrund, der Gemeinde Sarnen gehe es finanziell ja sehr gut, meinte sie mit Anspielung auf die Steuersenkung, die die Stimmbevölkerung im vergangenen November beschloss. Damit sank der Gemeindesteuerfuss zu Beginn dieses Jahres um 0,3 auf 3,76 Einheiten. Gemeindepräsident Jürg Berlinger sagte damals vor der Abstimmung, die Gemeinde verfüge über Reserven von rund 14 Millionen Franken, die zusammen mit Bilanzüberschüssen zu einem aktuell verfügbaren Eigenkapital von rund 25 Millionen führe. Von diesem Geld soll die Gemeinde nun die notwendigen Mittel investieren, um den «Hirschen» für die Öffentlichkeit zu erhalten, findet Helen Keiser.

Eine ähnliche Haltung vertritt auch die SP. «Ich würde mir eine Nutzung wünschen, die allen zugutekommt, sei es etwa ein Kulturzentrum oder Begegnungsräume. Ein privater Investor würde wohl ein gewinnorientiertes Projekt realisieren», befürchtet Ortsparteipräsidentin Suzanne Kristiansen. Sie ergänzt:

«Das wäre eine verpasste Chance für Sarnen.»

«Hauptsache, die Liegenschaft wird genutzt»

Gegen einen fremden Investor ist aus Sicht von Branko Balaban, Präsident der FDP Sarnen, nichts einzuwenden:

«Hauptsache, die Liegenschaft wird genutzt. So wie jetzt kostet sie die Gemeinde nur Unterhalt und bringt niemandem etwas.»

«Wir haben noch keine Kenntnisse über die Absichten der Gemeinde. Aus unserer Sicht sollte die Liegenschaft ‹Hirschen› einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden», sagt Jonas Wieland, Vizepräsident der CVP/Mitte Sarnen. «Der Bevölkerung soll der Ort in einer geeigneten Art zugänglich gemacht werden und von allgemeinem Nutzen sein. Sofern unter diesen Voraussetzungen eine Käuferschaft mit einem interessanten Projekt gefunden werden kann, können wir uns einen Verkauf im Baurecht vorstellen.»

Die SVP werde sich zu einem späteren Zeitpunkt dazu äussern, hiess es auf Anfrage.

Geduld scheint auch weiterhin gefragt zu sein

Gemäss Gemeindeschreiber Max Rötheli sei selber sanieren, ohne dass die künftige Nutzung feststehe, nie eine Option gewesen. Geduld scheint auch weiterhin gefragt zu sein. Der «Hirschen» mit Baujahr 1866 und der Kino-Teil mit Baujahr 1947 befinden sich im Perimeter des Seefeld-Parks und damit in der Kurzone, zudem in der Grundwasserschutzzone, was die Möglichkeiten einer künftigen Nutzung ziemlich einschränke. Man prüfe eine Umzonung in eine Wohn- und Gewerbezone oder in eine öffentliche Zone. «Die Umzonung ist allenfalls Teil der laufenden Ortsplanrevision, welche in 3 bis 4 Jahren abgeschlossen sein wird.»

