Sarnen IG Buch Obwalden präsentiert Programm mit den Schwerpunkten «Mundart» und «Frauen» Das Programm hat seinen Auftakt am 11. März im Hotel Metzgern. Anlass ist der 100. Geburtstag des Mundartlyrikers Julian Dillier. 07.02.2022, 11.08 Uhr

Der Obwaldner Mundartlyriker Julian Dillier wäre am 26. Februar 100 Jahre alt geworden. Bild: PD

Das aktuelle Programm der IG Buch Obwalden hat zwei Schwerpunkte: Mundart und Frauen. Der erste Anlass ist jener zum 100. Geburtstag des Mundartlyrikers Julian Dillier am 11. März um 20 Uhr im Hotel Metzgern, Sarnen. Dann wird eine Neu-Edition mit Gedichten und Sprüchen sowie die kürzlich erschienene Erzählung «Frau Bartsch» vorgestellt. Ebenfalls präsentiert werden zwei neue Publikationen des Bruders und Neffen des Autors: von Geri und Jul Dillier, welcher den Abend auch musikalisch gestaltet. Am Anlass «Vorbild und Vorurteil – Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen» stellt die Profifussballerin Lara Dickenmann aus Kriens ihr gleichnamiges Buch vor und erzählt über ihren sportlichen und persönlichen Werdegang (27. März, 11 Uhr, Buchladen Dillier Sarnen).

Am 12. April um 20 Uhr ist die Berner Spoken-Word-Autorin und Satirikerin Stefanie Grob mit ihrem Programm «Budäässä» zu sehen. Unter dem Titel «zart&zääch» interpretieren Christoph Blum und Johanna Schaub am 12. Mai, um 20 Uhr, im Hotel Metzgern bekannte und unbekannte Schweizer Volkslieder sowie eigene Liedtexte und Kompositionen. Und am 21. Juni präsentiert die Autorin Judith Keller, eine Meisterin der gewürzten Kürze, um 20 Uhr im Buchladen Dollier einen bunten Geschichten-Strauss. (sok)