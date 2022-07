Sarnen In Wilen weichen leerstehende Produktions- und Lagerräume einem zeitgemässen Wohnquartier Auf dem Areal Rammelmeyer in der Badmatt entstehen drei Gebäude mit 22 Eigentumswohnungen. Der Baustart ist für den Winter vorgesehen. Markus Villiger Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das heutige Areal Rammelmeyer umfasst einige Wohnhäuser sowie leerstehende Produktions- und Lagerräume, welche einem neuen, zeitgemässen Wohnquartier weichen. Der Quartierplanperimeter umfasst verschiedene Parzellen. Gemäss dem kommunalen Zonenplan liegen zwei Parzellen in der dreigeschossigen Wohnzone 3B sowie eine Parzelle in der zweigeschossigen Wohnzone 2B. Der Quartierplan umfasst gesamt knapp 4500 Quadratmeter. Durch das Baugebiet fliesst das «Summerweidgräbli». Das eingedolte Gewässer soll im Rahmen der Überbauung auf einer Länge von rund 60 Metern geöffnet werden. Die Hanglage besticht durch eine ausserordentlich gute Aussichtsqualität zum See und in die Berge. Darüber hinaus ist eine optimale Besonnung an diesem Ort garantiert. Auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr mit der unmittelbar davor liegenden Bushaltestelle «Badmatt, Wilen» verstärkt die Qualität der Lage.