50-Jahr-Jubiläum von Jugend+Sport findet in Sarnen statt

Sarnen Jugend+Sport feiert 50-Jahr-Jubiläum Am Samstag, 17. September, können Besuchende am Obwaldner Sportevent 25 Sportarten ausprobieren. 01.09.2022, 14.44 Uhr

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von Jugend+Sport (J+S) findet am Samstag, 17. September, in Sarnen der Sportevent Obwalden statt. Dieser wird von der Abteilung Sport Obwalden und den Obwaldner Sportvereinen organisiert, heisst es in einer Mitteilung des Amts für Kultur und Sport Obwalden.