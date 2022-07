Kids Triathlon in Sarnen findet heuer zum zehnten Mal statt

Sarnen Kids Triathlon im Seefeld Park Sarnen: Im August ist es wieder soweit Ein fünfköpfiges Komitee vom Triathlon Club Hergiswil organisiert den Anlass heuer zum zehnten Mal – mit einer Neuerung. 27.07.2022, 11.32 Uhr

Im Ziel sind alle Sieger. Nicola Spirig begrüsst in einer früheren Ausgabe des Kids Triathlon Sarnen einen Teilnehmer im Ziel. Bild: PD

Schwimmen, Velofahren und Laufen: Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren haben am Samstag, 27. August 2022, Gelegenheit, in die Sportart Triathlon hineinzuschnuppern. Ganz nach dem Motto: «Mitmachen kommt vor dem Rang», ist es das Ziel des organisierenden Triathlon Clubs Hergiswil, möglichst vielen Kindern der Zugang zum Sport zu ermöglichen und die Freude an der Bewegung zu fördern.

Im Seefeld Park Sarnen steht dem Anlass eine ideale Infrastruktur für die Durchführung des Kids Triathlon zur Verfügung, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben. Das Schwimmen findet im einzigartigen Panorama-Becken statt und die übrigen Strecken befinden sich in unmittelbarer Umgebung des Badi- und Campingareals. Somit wird auch den Zuschauern ein attraktives Erlebnis geboten. Als Neuerung in diesem Jahr treten die bereits erfahrenen Triathletinnen und Triathleten, welche über eine Swiss Triathlon Lizenz verfügen, in einer separaten Kategorie gegeneinander an. Auf diese Weise treten Triathlon-Neulinge also nicht mehr gegen «Profis» an, sondern können sich ohne Druck ins Abenteuer stürzen. Seit 2015 ist der Kids Triathlon Sarnen Teil der Triathlon-Serie «Pho3nix Kids Triathlon» von Olympiasiegerin Nicola Spirig. Koordiniert wird der Sarner Triathlon von ihrem Mann Reto Hug. (pd/inf)

Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter: www.triclubhergiswil.ch, Rubrik Kids Triathlon.

Die Bikestrecke der älteren Kategorien führt durch die Melchaa. Das Velo muss daher geländetauglich sein. Bild: PD