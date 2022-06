Am Sommerkonzert in Sarnen spielten drei Generationen

Sarnen Konzert der drei Generationen: Beim Sommerkonzert faszinierte die Musik der Gegensätze Das Sommerkonzert in der Aula Cher hat Seltenheitswert. Das Generationenorchester und die Feldmusik Sarnen überspielten sämtliche Altersgrenzen. 26.06.2022, 12.47 Uhr

Die Musikschule Sarnen setzt sich zum Ziel, der Bevölkerung geeignete Angebote für das Alter von «0 bis 99 Jahre» zu machen. In diesem Sinne bereiteten das Generationenorchester – ein Jubiläumsprojekt der Musikschule – und die Feldmusik Sarnen ein Sommerkonzert vor, an dem auf der Cherbühne Musikantinnen und Musikanten im Alter von 10 bis 75 Jahren mitwirkten. In der ersten Konzerthälfte zog das Projektorchester, bestehend aus Buben und Mädchen der Jungmusiken von Sarnen, Giswil sowie Lungern und dem Beistand einiger Instrumentalistinnen und Instrumentalisten älteren Jahrgangs, das Publikum in Bann. Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde gaben sich die Ehre und bekamen zu hören, auf was sich die Jugendlichen schon seit Monaten mit Fleiss vorbereiteten.